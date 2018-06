Mundial Rusia 2018: Afición mexicana crea himno al Chucky Lozano

Es una realidad que el futbol es de momentos, hoy no hay un jugador que destaque más en la Selección Mexicana que Hirving Lozano, quien no sólo es goleador y un peligro para los contrarios, ahora de igual forma es el consentido de la afición en este Mundial Rusia 2018.

La afición corea su nombre a cualquier minuto y en cualquier sitio donde haya al menos un mexicano presente. Aeropuertos, aviones, trenes, restaurantes, calles y estadios han sido testigos idóneos para escuchar como los seguidores se rinden ante el Chucky, el orquestador de la victoria sobre Alemania.

“El Chucky Lozano” se escucha en todos los sitios a ritmo de la canción ”Seven Nation Army” de la banda “The White Stripes”, la cual se usa en este Mundial como himno cuando ingresan al campo las selecciones y poner más ambiente antes de un partido.

“El apoyo de la gente ha sido sensacional. La verdad es que es muy impresionante, me gusta mucho, afortunadamente me han salido las cosas bien, la gente nos está apoyando al máximo, que me griten y me coreen es algo muy bonito”, señaló el delantero del PSV.

Lozano, quien a lado de Chicharito son los goleadores de la época de Juan Carlos Osorio al frente del Tricolor con ocho anotaciones, siendo la que le convirtió a Alemania la más significativa, ya empieza a llamar la atención de los principales equipos de Europa.

“La verdad que muy feliz que salgan nombres de equipos muy importantes hacia mí, creo que hay tomarlo tranquilo. Ahorita estoy concentrado en el Mundial, lo estoy disfrutando mucho y vamos a trabajar”.

México todavía no se encuentra clasificado a los Octavos de Final de la Copa del Mundo pese a que ha ganado sus dos primeros encuentros, por lo que el miércoles estarán en busca de su clasificación frente a Suecia, logro que se conseguiría incluso con una derrota combinada con un empate o victoria de Corea sobre Alemania en la última fecha del Grupo F.

“Hay que tomarlo tranquilos, hay que trabajar y seguir mejorando en todo lo que nos haga falta. Vamos bien, todo el equipo está contento y unido. Es algo muy importante”, sentenció.