Mundial Rusia 2018: “16 años en el arbitraje, se resumen a 90 minutos” César Ramos

El silbante mexicano, fue convocado para realizar sus labores en el Mundial de Rusia 2018, mismo que considera y recibe como una gran emoción. Él mismo relata que tras la noticia, de inmediato le avisó a su esposa y a su madre.

“Siento una gran emoción. Lo primero que hice fue hablarle a mi esposa y a mi mamá para decirles que me llegó vía correo esta madrugada mi designación; imagínate la emoción, es una noticia que impacta mi vida, que marca mi carrera, que me marca como persona, así me siento. Estoy más que feliz” declaro para ESPN Digital.