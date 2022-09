Mundial Qatar 2022: Hoteles piden a la gente no vestirse de manera "gay"

La FIFA accedió a organizar el Mundial Qatar 2022 a pesar de las muchas normativas homofóbicas, racistas y discriminatorias que permean en el país, ante los millones de aficionados con diversas preferencias, y otra de estas situaciones se presentaron en los hoteles.

Durante meses, varios medios y personas que trabajaron en la organización del torneo, han ventilado cómo algunos hoteles o personas no han cedido con sus actitudes homofóbicas contra los viajeros, y les piden que no den muestras de afecto en público.

Incluso, el propio gobierno pidió a los asistentes que no hagan este tipo de cosas, lo cual enfureció a varias personas que no veían lo malo en que una pareja no heterosexual se mostrara afecto durante su viaje para presenciar el Mundial.

Pero ante esto, en Inglaterra se dio con varios actos en contra de la libertad que han hecho varios establecimientos aprobados por la FIFA para poder viajar y disfrutar de su estancia en el país, en La Verdad Noticias te contamos de qué se trata.

Piden a las parejas no "vestirse gay"

Nada pueden hacer en este país para evitar que las parejas homosexuales viajen a disfrutar de un torneo que, en teoría, puede asistir todo el que pague por ello, pero la investigación de Daily Mail encontró que, de los 59 hoteles que recomienda FIFA, en 20 se les pidió no ir "vestidos como gay".

Cabe destacar que, hicieron un experimento marcando a todos los hoteles, afirmando que era para una pareja gay, ante lo cual recibieron este tipo de peticiones, mientras que los restantes 39 hoteles no dieron objeción alguna.

Sin duda, lo que se pinta como una fiesta multicultural, sufrirá por las leyes que se manejan en estos países y que afectan a la diversidad de todos lo que viajan para vivir un Mundial de Futbol con sus seres amados.

¿Cuándo empieza el Mundial Qatar 2022?

El Mundial se acerca

El torneo, originalmente, tenía una fecha establecida para el día 21 de noviembre, pero luego se terminaron cambiando tanto el partido como el día en que se harían, donde chocarán con el final de la Fórmula 1 en Emiratos Árabes Unidos.

Por tanto, la nueva fecha será la de 20 de noviembre, con el duelo entre Qatar y Ecuador, quienes llevarán el honor de inaugurar el torneo con un partido donde los locales quieren brillar para no terminar eliminados en la primera ronda.

