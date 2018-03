¡Mujeres mexicanas a la conquista el deporte!

En este día cuando conmemoramos el día Internacional de la mujer, el sexo femenino dentro del sector deportivo se ha encargado de cambiar varios factores con el objetivo de conquistar y hacer presencia en todas las disciplinas en las que la participación del hombre era la más destacada.

Dentro de la historia de la mujer en el deporte, se encuentra la atleta Kathrine Switzer quien en 1967 participó por primera vez en el maratón de Boston donde se convirtió en un ícono de perseverancia y lucha al casi ser detenida por uno de los comisarios quien quería impedir que Switzer llegara a la meta, sin embargo gracias a su convicción y lucha por la equidad de género logró concluir la justa deportiva.

A partir de entonces, se han sumado muchos nombres a la lista de mujeres pioneras en todos los países quienes han derribado y contribuido a normalizar la presencia femenina en el deporte.

Con 22 años de edad, Deneva Cagigas es un gran ejemplo de que la mujer destaca en el deporte y que el futbol no es solo para hombres, al lograr llegar a la Liga Mx Femenil.

Aunque es originaria de la Ciudad de México, Deneva vivió desde pequeña en Cancún, lugar donde desarrolló su pasión por el futbol.

Actualmente es capitana del primer equipo de Pumas, lugar que se ganó luego de destacar como jugadora desde que dio inicio la Liga Femenil en el Torneo Apertura 2017.

Para Deneva, ser capitana del equipo universitario ha sido una gran responsabilidad ya que debe poner el ejemplo frente a sus compañeras y a la vez promover el amor y pasión por sus colores para así lograr victorias. “Fue para mi honor saber que sería la capitana, lo que me llevó todos los días a continuar trabajando para que podamos conquistar el primer campeonato de los Pumas”, destacó.

Actualmente, se desempeña como defensa y ha jugado en todos los encuentros del torneo Clausura 2018 sumando ya un total de 802 minutos y mostrando cada vez más contundencia para defender el arco que representa con orgullo y pasión.

Fuerte, decidida, constante y guerrera, así ha sido Brenda Sosa, la cancunense fisicoculturista quien mantiene un cuerpo envidiable a base de disciplina y esfuerzos.

Brenda, logró obtener su carnet profesional el año pasado en Medellín, Colombia donde puso en alto el nombre de Quintana Roo y de México.

La cancunense también destaca como mujer en el deporte al ganar el Mr. México 2013 además del subcampeonato Mr. Olympia Amateur 2014 en Acapulco Guerrero.

El estado de Puebla ya se encuentra listo para entrar en competencia en la Liga Mx Femenil, al contar ya con el representativo que se encargará de participar en el próximo ciclo futbolístico.

Se trata de la Selección Femenil Puebla, la que, mediante un acuerdo, será base del club camotero y actualmente participa en la Liga Mayor Femenil del estado para foguearse.

Tanto Puebla como Lobos BUAP fueron las únicas escuadras sin representante femenil para el ciclo 2017-18 y se comprometieron a tener una plantilla femenil para la siguiente campaña (18-19)

Actualmente, el futbol femenil tiene su propia liga con selecciones que representan las diferentes entidades, como San Andrés Cholula o la misma Selección de Puebla que es dirigida por Melissa Núñez, la entrenadora que comenzó el proyecto de Veracruz Femenil

La potosina Paola Longoria ya está lista para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia, que se realizarán en julio de este año.

A sus 28 años es considerada la mejor ratquetbolista de todos los tiempos, ya concretó su primera meta de este año luego de calificar a los Juegos Centroamericanos de Colombia durante su participación en el Campeonato Nacional Selectivo de Raquetbol celebrado en Chihuahua a finales del mes pasado.

“Estoy muy contenta, era uno de mis objetivos, sabía del compromiso y me preparé muy duro para alcanzar uno de los boletos a la selección mexicana, que no solo me da para ir a Centroamericanos sino también a la Copa de las Américas”, dijo.