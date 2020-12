Mujeres, el “eslabón” más débil de la Fórmula 1

A pesar de que la Fórmula 1 es conocida como un deporte solo para hombres, las mujeres han podido involucrarse al también llamado Gran Circo. Los equipos de la categoría reina cada vez apuestan más por las mujeres, pero todavía no lo hacen en pista o en puestos destacados ante las cámaras de televisión.

Las mujeres que buscan conducir un monoplaza de Fórmula Uno han revelado que su entrenamiento físico es mucho mayor a la de un hombre, sobre todo por la limitación de la capacidad muscular, así como el desarrollo de la máquina.

Sin embargo, las dificultades no han hecho que desistan para cumplir sus sueños, aunque estos se ven muy lejanos, ya que el papel femenino es muy limitado dentro del paddock, debido a que ocupan puestos no relevantes ante las cámaras.

Las mujeres dentro de los equipos de Fórmula 1 van desde las relaciones públicas, ingenieras y preparadoras físicas, ya que un puesto de importancia como jefa de equipo, sólo lo ha logrado Claire Williams, y fue gracias a su padre.

Williams es ex-subdirectora del equipo Williams de Fórmula 1.

¿Campeonato femenil? Polémica de género en la Fórmula 1

Expertos han propuesto crear un campeonato para que las mujeres compitan entre ellas, sin embargo, muchas de las pilotos creen que esta no sería la respuesta para integrarlas a esta competencia, ya que la Fórmula 1 es de los pocos deportes en los que se puede competir de igual a igual sin importar el sexo.

“Simplemente hay que incentivar a más mujeres a competir en este deporte porque es una cuestión de meras probabilidades, hay solo 20 asientos y muchos más hombres intentándolo”, aseguró Tatiana Calderón, piloto titular del equipo Drago Corse de Honda para disputar la temporada 2020 de la Super Fórmula Japonesa.

Mujeres Grid Girls, polémica de género

Desde la temporada del 2018, las famosas Grid Girls, mejor conocidas como azafatas de la Fórmula 1, fueron eliminadas de la competencia tras una gran controversia entre los aficionados mientras el movimiento de #Metoo y empoderamiento femenino inundaban las redes sociales.

El movimiento de empoderamiento de la mujer “arruinó” un clásico de la Fórmula 1.

“A pesar de que la práctica de emplear a azafatas de parrilla ha sido esencial en los GP de F1 durante décadas, sentimos que esta costumbre no cuadra con nuestros valores de marca y claramente no concuerda con las normas de la sociedad moderna. No creemos que esta práctica sea apropiada o relevante para la F1 y sus fans, antiguos y nuevos, en todo el mundo”, anunció hace dos años Sam Bratches, director general de operaciones comerciales de la F1.

La decisión por parte de los organizadores hizo que muchos pilotos y azafatas de la Fórmula 1 protestaron, asegurando que hay otros temas más importantes en que enfocarse dentro de la industria que podrían afectar o discriminar a las mujeres.

“Quitarnos el trabajo sí es sexista”, aseguró Claudia Fernández, modelo sevillana, habitual en la parrilla del GP de España de MotoGP.

Mujeres 2020 y su duro ascenso a la Fórmula 1

Lella Lombardí fue la última mujer en ser titular en la parrilla de la Fórmula 1, 40 años después dos mujeres se encuentran con posibilidades de manejar un monoplaza de Fórmula 1, siendo una de ellas una latinoamericana.

Lella Lombardi es la mujer más destacada de la historia de la F1.

Tatiana Calderón

La colombiana pertenece a la familia Sauber desde 2017 y es probadora del equipo ahora conocido como Alfa Romeo desde 2018. Calderón es la mujer que lleva más tiempo enrolada en un equipo de Fórmula 1 y haber disputado la temporada 2019 de Fórmula 2 le da acceso a correr unos entrenamientos libres de F1 este mismo año.

Tatiana Calderón es la mujer latina más destacada de la Fórmula 1.

Jamie Chadwick

La británica es piloto de desarrollo de Williams desde el año pasado. La campeona 2019 de las W Series ya ha sumado los primeros diez puntos de superlicencia en el casillero, pero su futuro en la Fórmula 1 se ve lejano.

¿Cómo se consigue llegar al puesto? Desde 2016 es necesario conseguir 40 puntos de superlicencia para correr un Gran Premio o 25 para pilotar en una sesión de entrenamientos libres. Estos puntos se deben buscar con resultados en categorías inferiores.

Sin embargo, la entrada a alguna escudería depende de los patrocinadores y el dinero que estos inviertas en sus pilotos haciendo difícil el papel de la mujer en la competencia.

