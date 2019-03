Mujeres del Deporte: Inclusión, difusión y realización

Cualquier tipo de deporte implica constacia, disciplina y pasión por realizarlo, en este 08 de marzo Día internacional de la Mujer reconocemos a aquellas impulsoras que han desempeñado un papel importante y logran destacar de manera fructífera a través de la inclusión, realización y difusión del deporte adaptado, futbol y box.

Guillermina Hernández Cortés.

Actualmente es Coordinadora de Deporte Adaptado del Instituto Municipal del Deporte. Dentro de esta institución lleva trabajando más de 16 años. De 1996 a 2002 fue Presidente del Comité Deportivo de la Región 91.

1.- ¿Cómo define el feminismo y qué tan importante es para usted?

Como mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres, desafortunadamente es más difícil para nosotras porque el machismo sigue existiendo ya que actualmente aún hay madres que educan a sus hijos hombres de forma machista.

2.- ¿Qué hace falta para que la mujer pueda tener mejor desempeño en el deporte?

Hace falta que como mujeres no nos golpeemos entre nosotras mismas y valoremos el trabajo de nuestro mismo género.

3.- Si pudieraa cambiar alguna injusticia para la mujer en el deporte ¿Qué sería?

En la práctica del deporte por lo menos en Cancún, es equitativo desde mi punto de vista, realmente es que la mujer no tiene cargos destacados y no solo en Benito Juárez hay mujeres académicamente preparadas para ello.

4.- ¿Qué opina del papel que la mujer tiene en la política?

La mujer en la política tiene un papel muy importante ya que hay magnificas líderes y somos las que llevamos más votos a las urnas, solo falta tener a una Mujer en Quintana Roo como Gobernadora y una Presidente de la Republica.

Dúo Dinámico

Dúo Dinámico es un canal de YouTube enfocado al futbol de manera divertida y creativa realizado por Maya Alba y Diana Cuellar quienes demuestran su conocimiento y pasión en peculiares videos que pasan los 241mil reproducciones y cuentan con más de 112 mil suscriptores en YouTube y 14.2k de seguidores en Instagram.

1.- ¿Cómo empieza su proyecto?

Fue hace un año o un poco más, dos cosas se unieron, la primera esa parte de querer hacer lo que te apasiona y nuestras ganas de hacer algo diferente y algo que no era común en mujeres.

2.- ¿Han tenido algún obstáculo para desempeñarse en el medio por ser mujer?

Nos ha tocado recibir comentarios machistas y eso desde que jugamos futbol como por ejemplo el hecho de que si le haces una finta a un niño es como: “uh te humilló una niña” o los comentarios de “esto es de hombres” “Vete a la cocina” o “Tú no sabes de esto” pero no ha pasado de comentarios y no lo vemos como obstáculo.

3.- ¿Qué significa para ustedes poder llegar a mucha gente a través de sus videos y de sus publicaciones?

Estamos conscientes de que es una responsabilidad por lo que siempre buscamos llevar un buen mensaje de respeto, equidad y además de motivar a la gente a hacer lo que les apasiona.

4.- ¿Cómo ha sido su aporte para la difusión de la Liga Mx Femenil?

Le damos seguimiento a los partido de la Liga Mx Femenil y nos motiva mucho ver el avance que ha tenido este proyecto para que también las mujeres se involucren y hemos sido testigo de cómo las niñas de las nuevas generaciones quieren prepararse para jugar en algún equipo

5.- ¿Qué metas o planes siguen para Duo Dinámico?

Queremos difundir la Copa Mundial Femenina de Fútbol en video y redes sociales y es un objetivo que tenemos.

Alejandra “La Tigre” Jiménez

“La Tigre” es una boxeadora profesional mexicana que ha logrado el título de peso pesado femenino del COnsejo Mundial de Boxeo desde 2016.

1.-Nombre completo y a qué te dedicas.

Alejandra Jiménez Ayala Boxeadora profesional campeona mundial

2.- Como mujer ¿Qué ha sido lo más difícil que hayas atravesado en tu carrera como deportista?

Lo más difícil ha sido las diferencias que aún hacen entre hombre y mujeres en el ambiente boxistico y deportivo.

3.- ¿Cómo defines el feminismo y qué tan importante es para ti?

Creo que el feminismo “utilizado” de una manera inteligente y realmente como se debe es algo que apoyo fervientemente pues tmb soy una mujer que busca la igualdad de género.

4.- ¿Qué hace falta para que la mujer pueda tener mejor desempeño en el deporte?

La mujer ya tiene un excelente desempeño a nivel deportivo, la prueba está en la selección femenil Mexicana, en crecimiento del boxeo femenil mexicano a nivel mundial, una tenista que mueve masas cómo Vanesa así puedo seguir poniendo ejemplos. Lo que se necesita es igualdad y eliminar de esas mentes cavernícolas esos pensamientos machistas o misóginos que aun existen en el ambiente deportivo.

5.- Si pudieras cambiar alguna injusticia para la mujer en el deporte ¿Qué sería?

Cambiaria el trato hacia nosotras, que siendo campeonas se nos trate como a los campeones y sobre todo la paga, existe una disparidad en los pagos de mujeres y hombres abismal cuando es un hecho que hombre o mujer desempeñan el mismo trabajo.



6.- ¿Qué es lo más injusto que te ha tocado vivir por el “hecho de ser mujer”?

Lo más injusto, además de la paga, sin duda a sido la falta de reconocimiento hacia mi trabajo y mis logros, la mayoría de los mexicanos no saben que tiene.mn una campeona mundial de peso completo que ha roto récords Guinness, etc.



7.- ¿Qué opinas del papel que la mujer tiene en la política?

A nivel político sin duda también vamos abriendo paso obteniendo puestos que pocos años atrás no se pensaba alcanzar debido a la despariedad.



8.- ¿Quién es la mujer que más admiras y por qué?

Admiro a muchas mujeres crecí teniendo una heroina que sin duda es mi madre quien me mostró que la mujer es fuerte capaz inteligente exitosa equilibrio en la familia y que sin duda ha sido mi mayor apoyo en todo lo que he logrado y hecho.



9.- Mensaje para las mujeres que aspiran a ser profesionales en algún deporte

Cualquiera que sea su sueño deben trabajar y luchar por el, no hay imposibles, ni hay límites, solo en la mente, estamos en un excelente momento de seguir demostrando que somos iguales con fuerza y valor y que lo más importante es y siempre será creer en nosotras mismas.

Una de mis frases favoritas es LO CREES LO CREAS