Mujer juega divertida broma a su hombre fingiendo hacer el delicioso

¿Alguna vez has probado practicar sexo con los ojos vendados? Esta práctica, si bien es muy antigua, suele generar ciertas resistencias en una de las dos parejas , especialmente en las parejas más conservadoras. No obstante, se trata de un juego sexual muy satisfactorio para muchos, que además de poder llevar a cabo en cualquier momento, no requiere de elementos difíciles de encontrar. De hecho, muchas parejas se aventuran a probarlo para salir de la rutina.

La relaciones son mejores con el delicioso

Para poder lograr lo anterior, esta práctica no debe de ser incómoda o al menos ambas parejas deben de estar decididos a probarla, ya que si alguno de los dos no está muy convencido es mejor no obligarse. Al final, la forma de disfrutar del sexo depende de cada pareja, por lo que cada uno puede decidir lo que quiere hacer y lo que no. Pero en ocasiones el deseo y la excitación sobrepasan los límites por lo que es muy sencillo perder el control.

La mujer solamente estaba jugando con su pareja

El Delicioso fue esado como cuartada

Uno de los factores importantes mientras se practica “El Delicioso” es la vista, la cual es uno de los sentidos que más se estimulan. A diario, procesa millones de imágenes. Por eso, el juego de cubrirse los ojos puede ser muy placentero, pues potencia la activación de los demás sentidos y explora nuevos límites. De la misma forma, la oscuridad impide ver al otro. Esto resulta muy excitante para aquellas personas cuyas fantasías sexuales se centran en no saber qué va a pasar o en tener sexo con un extraño.

El hombre terminó siendo torturado

En el video que te presentaremos a continuación un pobre y hambriento hombre fue castigado por su mujer, quien se acerca lentamente a su pareja para intentar distraerlo mientras juega un video, la sensual mujer intenta convencerlo de que abandone el la consola y se pongan a hacer el delicioso, acto al que el hombre accede gustoso pero conforme pasa el tiempo se da cuenta que todo es una mentira para torturarlo de diferentes maneras.