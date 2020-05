Muhammad Ali reveló tener MIEDO de enfrentar a Mike Tyson (Video)

Luego de que la World Boxing Super Series (WBSS) decidió realizar un torneo virtual entre los mejores boxeadores de peso Pesado de la historia, certamen que dio inicio el pasado mes de marzo, y en el que tras de varias peleas preliminares entre los pugilistas legendarios de la división como George Foreman o Joe Frazier, la gran pelea final sería protagonizada por dos espectaculares leyendas del boxeo a nivel internacional Mike Tyson y Muhammad Ali.

Mike Tyson y Muhhamad Ali eran como padre e hijo

Muhammad Ali respetaba mucho a Mike Tyson

A pesar de que esa batalla histórica la terminó por ganar Mike Tyson, el propio ex campeñon mundial de los Pesados reconoció la superioridad de Muhammad Ali si el duelo hubiera sido en la vida real: “No gane la pelea real. Ali es el más grande que haya existido”. Sin embargo, esta semana salió a la luz una confesión que Ali le hizo a George Foreman cuando Tyson ya era campeón del mundo:

Muhhamad Ali vs Mike Tyson fue la pelea más esperada

“Muhammad Ali me lo dijo él mismo. Le dije: ‘¿Crees que Tyson podría vencer a todos?’. Él dijo, ‘Hombre, Tyson golpea muy fuerte’. Sintió que Tyson golpeaba con más fuerza que cualquiera con el que se hubiera enfrentado. Una vez me dijo que no tenía la confianza de que podría haber derrotado a Mike Tyson”, contó el ex campeón de 88 años.

Mike Tyson reconoció que Muhammad Ali fue mucho mejor que él

Es importante mencionar que las declaraciones de Goerge Formenan, fueron parte de un testimonio que realizó para el nuevo libro biográfico de Fiaz Rafiq sobre Cassius Clay titulada “The Life of a Legend”, obra que se espera sea publicada y puesta a la venta durante las próximas semanas.