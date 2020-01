Muhammad Ali, el más grande boxeador de todos los tiempo.

Por: Jair Amaury

Cassius Marcellus Clay Jr. nació el 17 de enero de 1942 en la ciudad Louisville, en el estado de Kentucky, Estados Unidos, el legado que dejó Muhammad Ali arriba y fuera de los encordados lo han llegado a catalogar como el atleta más influyente del Siglo XX. Ali perdió la vida un 3 de junio de 2016 víctima de un choque séptico provocado por causas naturales no especificadas.

Ali provenía de una familia de raza negra de clase media, quienes se ganaban la vida con el arte, pues sus padres pintaba retratos y representaciones religiosas. La infancia vivida por la más grande leyenda del boxeo estuvo rodeada de grandes complicaciones, esto por la segregación racial que vivió por la turbulenta época del Ku Kux Klan.

Boxeador por Accidente

Y es que en la mente de Ali jamás estuvo el convertirse en una figura del mundo del pugilismo, cuenta la anécdota que cuando perseguía a un ladrón que le había ultrajado su bicicleta, un policía lo interceptó para pedirle explicaciones, el pequeño de solamente 12 años le dijo que iba a “darle una paliza padre” al delincuente.

En ese momento Joe E. Martin (el policía) le recomendó que entrenara unos golpes en el saco de boxear antes de pegar a nadie, para descargar su ira. En ese momento vio el potencial en Ali y se convirtió en su primer mentor y entrenador personal.

Roma 1960

Su llegada a la competición olímpica marcaría un rumbo a pesar de las adversidades en el mundo del boxeo para Cassius Clay, en su debut en dicha competencia derrotó por nocaut técnico en el segundo asalto al belga Yvon Becaus. De forma posterior derrotó a Gennadiy Shatkov (medalla de Oro en Semipesados en Melbourne 1956) por decisión unánime.

En las Semifinales obtuvo el mismo resultado en contra del australiano Tony Madigan. En la disputa por el Oro enfrentó al polaco Zbigniew Pietrzykowski (medalla de Bronce en Melbourne 1956), ganando el primer lugar por decisión de los jueces.

A pesar de conquistar una medalla para su país, a su regreso a Estados Unidos siguió sufriendo muestras de rechazo.

“Durante mi etapa como amateur, los boxeadores más experimentados pensaban que era un blanco fácil, pero yo me concentraba en la defensa, y en la sincronía de mis movimientos”.

Muhammad Ali contra el Establishment y la segregación

Ante todo pronóstico en el año de 1964 se convirtió en el Campeón del Mundo de los pesos pesados al derrotar a Sonny Liston, en ese momento los éxitos comenzaron a llegar, su carisma y popularidad entre las masas iba en aumento y esto comenzó a inquietar a las autoridades de los Estados Unidos.

Tras conquistar el Campeonato, Classius Clay Jr., anunció que ahora sería llamado Muhammad Ali y anunció que era miembro de la Nación del Islam.

Fue durante la Guerra de Vietnam que se le llamó a Muhammad Ali a presentar el servicio militar al degradarlo arbitrariamente a una categoría inferior (en la escala militar), hecho que le obligaba a luchar en el país asiático.

Luego de negarse, fue condenado por el Supremo a cumplir en la cárcel y además fue despojado de su cetro como boxeador, así como del título de Campeón Mundial.

“No entiendo por qué tengo que ir a miles de millas fuera de casa y matar a gente que no me ha hecho nada mientras son lo míos los que me llaman negro”, mencionó Ali.

Leyenda del Boxeo y Activista Político

Las contiendas “The fight of the century” en 1971 en contra de Joe Frazier, “Rumble in the jungle en 1974 contra “Big” George Foreman o Thrilla in Manilla en 1975 en contra de Joe Faizer por tercera vez, han sido los combates más espectaculares en el mundo del pugilismo y tuvieron un común denominador, Muhammad Ali estuvo presente como protagonista en todos ellos.

Esto lo llevo a convertirse en una gran leyenda del Boxeo y además de que lo catapultó en el ámbito del activismo político por la gran popularidad y carisma que le caracterizó.

Ali se codeó con las personalidades más importantes de la lucha por los derechos de los negros. Entre ellos se encuentra Martin Luther King, Malcom X y Rosa Parks, haciendo del boxeador otro elemento indispensable por dicha causa.

"Classius Clay es el nombre de un esclavo. No lo escogí. No lo quería. Yo soy Mohammad Ali, un hombre libre".

Debut deportivo: 29 de octubre de 1960 vs Tunney Hunsaker (G).

Retiro deportivo: 11 de diciembre de 1981 vs Trevor Berbick (P).

Peleas: 61.

Ganadas: 56 (37 por KO y 19 decisión).

Derrotas 5 (1 KO y 4 decisión).

*Los guantes de su primer campeonato de pesos pesados fueron vendidos por 836 mil dólares, en la pelea que derrotó a Liston ganó 630 mil dólares.

*Es el único boxeador en conquistar en tres ocasiones el campeonato lineal 1964, 1974 y 1978.

* Salón de la Fama del Olimpismo de los Estados Unidos en 1983.

* Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 1990.

*Encendió el Fuego Olímpico en Atlanta 1996.

* Reconocimiento como “Rey del Boxeo” por el Consejo Mundial del Boxeo en 2012.

*Medalla Presidencial de la Libertad en 2005.

* Deportista del Siglo XX por Sports Illustrated.

