“Muertos de Hambre”, llamó Faitelson a sus detractores en Twitter

David Faitelson, comentarista de deportes que se ha vuelto objeto de críticas e incluso memes por sus comentarios lanzó un duro tuit contra sus detractores luego de que el empresario Elon Musk revelara que mantener una cuenta verificada en la red social tendrá un costo de 8 dólares.

"Veremos cuantos de estos “haters” "muertos de hambre" que me siguen, me persiguen y me atosigan por sistema tienen los 8 dólares que el señor Musk exigirá por participar en esta red…Hasta ahí llegaron", escribió en su cuenta de Twitter.

Faitelson recibió ataques y memes por sus comentarios en Twitter

Veremos cuantos de estos “haters” ++muertos de hambre++ que me siguen, me persiguen y me atosigan por sistema tienen los 8 dólares que el señor Musk exigirá por participar en esta red…Hasta ahí llegaron. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 4, 2022

Por supuesto que los usuarios de la red social no dejaron pasar el insultante comentario que realizó, por lo que rápidamente recibió todo tipo de respuestas y memes.

“Antes Faitelson no usaba esas palabras “muertos de hambre” pero entiéndalo apenas hace una semana estuvo con Brozo en una entrevista”, dijo la usuaria @lvlmexico .

“Wey nmms, no sabes ni leer inglés o qué pedo? No va a cobrar 8 dls por estar en twitter, va a cobrar 8 dls por estar verificado. Más bien, ahora te va a mentar la mdre una cuenta verificada y va a llegar a más gente (porque es uno de los beneficios de pagar los 8 dls)”, escribió también el internauta GxldeFidalgo.

"Callese viejo zoquete, que los 8 dolares que mencionas son para verificar la cuenta, no una suscripción, te envalentonaste por creer que mucha gente quedaría fuera, quedaste como imbecil y ahora vas a tener que aguantar más la riata", comentó la cuenta @AEduardoCSVet.

