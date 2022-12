Muerte de Pelé: ¿De qué murió la leyenda del futbol brasileño?

'O Rei' ha muerto a los 82 años de edad debido a diversas complicaciones de salud que lo tenían en tratamientos paliativos desde días atrás, por lo cual, la esperanza de vida de Pelé era muy corta según las opiniones médicas que se filtraron a la prensa.

El considerado por varios como "mejor futbolista de la historia" falleció en un hospital brasileño, luego de que en 2021 se le detectara un tumor cancerígeno en el hígado, el cual ya se encontraba muy avanzado y terminó con su vida.

Por meses llevó tratamientos como quimioterapia, los cuales no surtieron el efecto esperado, pues terminó siendo llevado a la zona de tratamientos paliativos para que su dolor aminorara en sus últimos días, los cuales pasó a lado de su familia.

Fueron los mismos quienes hicieron oficial el deceso del futbolista más amado en Brasil y el único que logró ganar Mundiales, Libertadores y toda cantiadad de títulos importantes en toda su carrera, por lo cual se le considera una leyenda; en La Verdad Noticias te contamos todo al respecto

¿Cuántos Mundiales ha ganado Pelé?

Levantó tres copas

La cantidad de títulos de Copa del Mundo es una que ninguno otro ha logrado obtener, siendo un total de tres veces en las cuales se coronó con la 'canarinha', formando equipos de época, en donde la única constante era él.

Edson Arantes Do Nascimento fue la estrella de su equipo en todas esas ocasiones, comandando a su selección como goleador y alma del equipo, donde debutó siendo aún un menor de edad y prospecto del Santos de Brasil, dejando huella ahí también.

¿Cuántos Balones de Oro tiene Pelé?

Pelé fue una leyenda del futbol

A pesar de todos los goles, éxitos y trofeos obtenidos, el brasileño nunca se ganó un Balón de oro, y no debido a su poco talento, sino a que durante esos años no se podía dar el premio a jugadores que no fueran europeos, aunque es seguro que se habría llevado varios de ellos.

Pelé falleció sin ganar un solo balón de oro, pero con todo el reconocimiento de la FIFA y el mundo entero debido al servicio que hizo a este deporte, dándolo a conocer al resto del mundo junto a su imagen de jugador histórico.

