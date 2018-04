Muerte de Avicci también impacta al mundo del deporte

El DJ y productor Tim Bergling mejor conocido como Avicci falleció este viernes 20 de abril en Muscat, Omán según lo anunció su representante y publicista Diana Barón.

Sin duda alguna, el mundo de la música está de luto pero también en lo que concierne a los deportes a nivel mundial ya que el artista de procedencia escocés, mantenía una fiel relación con el gremio deportista.

Cabe recordar que Avicci también formó parte del Mundial de Brasil en el 2014 y junto con Carlos Santana, Wyclef y Alexandre Pires interpretaron el himno oficial de la Copa del Mundo 2014 brindando una completa celebración con el tema Dar um Jeito (We Will Find a Way, o Encontraremos la manera) durante la ceremonia de clausura.

La FIFA y Sony Music Entertainment fueron quienes anunciaron que ellos serían los encargados oficiales de cerrar con broche de oro en Río de Janeiro el 13 de julio de ese año.

En este sentido, no sólo colaboran en la canción unos de los grandes músicos del mundo, sino que además en el equipo de producción figuró Ash Pournouri quien fue dos veces candidato al Grammy.

Pournouri describió así este tema: “En portugués, ‘Dar Um Jeito’ significa encontrar un camino a través de los obstáculos y la adversidad. Con este tema, a través de la música y la letra, queremos enviar un mensaje de optimismo y oportunidades”.

Otro de los acercamientos que Avicci tuvo con el deporte durante su carrera fue su canción ‘Broken Arrows’ donde a través del videoclip oficial homenajeo al saltador olímpico Dick Fosbury quien destacó por introducir una novedosa técnica de salto por la que fue ampliamente criticado en su momento.

Además Fosbury, hizo lo propio para ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1968 pese a sus problemas de alcoholismo que afrontó en algún momento de su vida, cuestiones que fueron plasmadas en el videoclip.

El vídeo cuenta con más de 17 millones de visualizaciones en YouTube.