Muere ex luchador Jim Neidhart

El mundo del wrestling está de luto luego de la muerte del ex luchador Jim Neidhart, de acuerdo a información proporcionada por Brian Blair, quien es presidente de Cauliflower Alley Club, una fundación que se dedica a apoyar a luchadores retirados.

Neidhart, progenitor de la actual luchadora de WWE, Natalya, perdió la vida a los 63 años de edad y todavía no se sabe la causa de su muerte.

The Anvil empezó su trayectoria en el mundo del wrestling profesional en 1979.

En 1985 realizó su debut en WWF . Meses después, comenzaría la etapa de más éxito en su carrera. Neidhart se incorporó a Bret Hart para crear el equipo The Hart Foundation. En 1987, la pareja consiguió sus primeros Campeonatos por Parejas en la empresa luego de vencer a The British Bulldogs (Davey Boy Smith y Dynamite Kid), de igual forma ex peleadores de Stampede. Hart y Neidhart siguieron adueñados de los campeonatos hasta octubre de ese mismo año, cuando se los arrebató Strike Force (Rick Martel y Tito Santana).

En 1992, Neidhart fue corrido de WWF por haber realizado una conducta inapropiada. Luego de una breve etapa en WCW y en NJPW, donde alcanzó a competir en el torneo G1 Climax, The Anvil volvió a WWF en 1994.

Después de su baja definitiva de WWF, en 1997, Neidhart llevó a cabo competencias brevemente en empresas como WCW o TNA. Las últimas presentaciones de Neidhart en televisión fueron en el programa Total Divas, producido por WWE y E!, donde su hija Natalya fungió como una de las protagonistas.