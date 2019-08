Muere “Tata” Brown campeón del mundo en México 86 ¡un hombre ni común ni corriente!   

José Luis el 'Tata' Brown

El mundo del fútbol está de luto luego de darse a conocer el lamentable fallecimiento del emblemático jugador argentino, José Luis el 'Tata' Brown, quien fuera campeón del mundo en México 1986 junto a la mejor versión de Diego Armando Maradona

Fue la noche del pasado lunes cuando trascendió la muerte de Brown, quien a sus 62 años de edad cayó víctima de una enfermedad neurodegenerativa que lo afectaba desde hacía varios meses.

De manera inmediata las condolencias y los mensajes de despedida comenzaron a inundar las redes sociales, todos querían dar el último adiós al jugador que siempre defendió hasta el final a la selección albiceleste.

En una jugada dentro del área, el delantero Dieter Hoeness corrió como locomotora para arrollar a brown, provocándole una luxación en el hombro. El médico argentino, Raúl Madero, le advirtió al entrenador Carlos Bilardo que Brown no podría seguir pero el bravo Tata se mordió la camiseta, le hizo un agujero a la albiceleste y metió el dedo para que el brazo no le quedara suelto. Así, con la mitad de cuerpo inmovilizado, se consagraría campeón del mundo.

'Tata' Brown luchó contra un mar de lesiones, entre ellas 10 operaciones de rodilla

Brown jugó más de 400 partidos en clubes, la mayoría de ellos con el Club de Estudiantes en el que sigue siendo el defensor más goleador, aunque también militó en el extranjero en equipos como Atlético Nacional de Colombia, Brest en Francia y el Murcia de España.

Un día de máxima tristeza para la Familia Albirroja, nos deja nuestro gladiador José Luis Brown. Su memoria y su amor por el club perdurará eternamente.



¡Hasta siempre Tata! Capitán, Campeón del mundo y ferviente defensor de la filosofía Pincharrata ���� pic.twitter.com/37sR3bcCg4 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) 13 de agosto de 2019

Quizás te puede interesar Diego Armando Maradona ¿Padece Alzheimer?

“El Tata” luchó contra un mar de lesiones, incluso, en algún momento declaró haberse operado diez veces de las rodillas, ocho de la derecha y dos de la izquierda.

“Para jugar el Mundial hice barbaridades, antes de México, en los entretiempos de los partidos me sacaban jeringas llenas de sangre de la rodilla y seguía jugando. El médico me decía que me iba a arrepentir, que a los 50 años no podría caminar, que estaba loco, pero yo lo obligaba a pincharme. En los viajes en aviones me llevaba un zapato de hierro y me iba al baño para fortalecer los cuádriceps. Ahora tengo 59 y no puedo jugar al fútbol con mis amigos, pero no me arrepiento. ¡Soy campeón del mundo!”.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos