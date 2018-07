Mourinho se queja del Manchester por la falta de refuerzos.

A pesar de tener tres nuevas incorporaciones el estratega portugués José Mourinho ha explotado en contra de la directiva del Manchester United por la falta de refuerzos.

Desde el punto de vista de José Mourinho de 55 años de edad, no considera que el Manchester United tenga la plantilla suficiente para pelear por la Premier League. Así lo manifestó el técnico lusitano previo a su encuentro en la International Champions Cup en contra del Real Madrid.

Las tres incorporaciones que han llegado al equipo del Manchester United que dirige José Mourinho son: Fred que juega como extremo, Dalot que es lateral y el arquero Lee Grant.

"Entregué una lista al club con cinco futbolistas que me interesaban hace meses y no ha llegado ninguno. Me gustaría tener a dos jugadores más... pero no creo que vayan a ser dos. Espero que uno sea posible", sentenció.