Mourinho insultó a técnico del Southampton (VÍDEO)

El polémico técnico portugués, José Mourinho siempre en la controversia. Ya que en el partido correspondiente a una jornada más de la Premier League el Tottenham perdió su primer partido del 2020 ante el Southampton por marcador de 1-0, en donde el timonel expresó su molestia en conferencia de prensa en donde no le gustó el comportamiento del entrenador rival Ralph Hasenhuttl.

De acuerdo a los argumentos que dio el técnico luso en conferencia de prensa, en donde explicó cuál fue la razón por espiar el cuerpo técnico rival, aseveró que Hasenhuttl no es alguien 'cuerdo'. “La tarjeta fue justa porque fui grosero. Pero fui grosero con un idiota. En la segunda parte apenas se jugó. Los recogepelotas estaban bien adiestrados para el partido estuviese detenido”, explicó.

José Mourinho siempre en la controversia

Mourinho llama "idiota" al entrenador del Southampton y raja del VAR pic.twitter.com/BaDw0FjjCq — MARCA (@marca) January 1, 2020

José Mourinho se volvió viral, la mañana de este miércoles, luego de ser protagonista del primer momento chusco del año en la Premier League, ya que el técnico fue amonestado con tarjeta amarilla por ver las notas del técnico del Southampton.

De igual manera “reventó” el arbitraje que se hizo en el duelo, revelando que los árbitros no deberían ser árbitros, y que el VAR debería cambiar de nombre, ya que piensa que no esté un asistente viendo los videos de las jugadas y que debería ser VR (Arbitro del Vídeo). Dichas acusaciones se vinieron a un penal que no le fue cobrado al club.

�� ¡Tremendo lo de Mourinho!



⚠️ ¡Ve tarjeta amarilla por espiar al banquillo rival!https://t.co/I34TI1vEZ1 pic.twitter.com/w8lvMMAoBm — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 1, 2020

El partido culminó 1-0 a favor del equipo local quien con gol de Danny Ings al minuto 17, lograron conseguir 3 puntos importantes para ocupar la posición 12. Por su parte los “Spurs” se mantienen en el sexto peldaño con 30 unidades, por lo que ahora se preparan para los partidos de la FA Cup en su tercera ronda cuando visiten al Middlesbrough el próximo domingo.

