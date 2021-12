Morena acudirá al TEPJF si el INE aplaza la Revocación de Mandato

Morena podría recurrir a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en caso de que el Instituto Nacional Electoral (INE) decida aplazar la Revocación de Mandato, a fin de revocar este acuerdo, adelantó el senador Ricardo Monreal Ávila.

El coordinador de la mayoría parlamentaria de Morena dijo que es previsible que la mayoría de los consejeros aprueben esta propuesta que impulsa el presidente del INE, Lorenzo Córdova, y el consejero Ciro Murayama, “porque tienen una enorme influencia” al interior de dicho instituto.

Durante una entrevista, el legislador morenista consideró que la decisión para aplazar la revocación de mandato “se inscribe en la normalidad democrática y no hay que molestarnos ni tampoco enojarnos”.

Morena acudiría al TEPJF

Ricardo Monreal

Una vez que este acuerdo se emita y se apruebe, Morena podría recurrir a la Sala Superior del TEPJF, para que pueda ser revocado. “Entonces, todavía falta un camino más o menos importante que recorrer desde el punto de vista jurisdiccional”, dijo el legislador.

El morenista también consideró “lógica” esta decisión de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, pues alegan que no tienen los recursos y, aunque en la SCJN no les concedieron ninguna suspensión en la controversia constitucional por la disminución del presupuesto, el tema “está sub judice”.

“Casi estoy seguro de que van a votar el aplazamiento y luego Morena recurrirá a TEPJF, que tendrá que resolver en definitiva”. Es decir, continuó, se judicializará el proceso de revocación de mandato.

¿Qué es la Revocación del Mandato?

La Revocación de Mandato es un mecanismo democrático

La Revocación de Mandato es el mecanismo de democracia participativa por medio del cual los ciudadanos ejercen su soberanía para revocar o retirar de un cargo de elección popular, al presidente de la República.

Finalmente, Monreal afirmó, “nadie debe de extrañarse tampoco, porque el partido que se sienta ofendido o que se sienta afectado en sus derechos, recurre al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, para que éste resuelva, en definitiva”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.