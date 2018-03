Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- ¿Monterrey o Tigres? Final Regia se definirá en la vuelta. En las últimas temporadas los equipos regiomontanos de futbol han alcanzado a posicionarse como los rivales más fuertes a vencer. Pues en diversas ocasiones tanto los Rayados como los Tigres han estado sin falta en la Liguilla del futbol mexicano y en el caso de los felinos han podido celebrar varios campeonatos. Ahora ambos se enfrenten en una Final Regia que tiene a muchos emocionados y apostando todo lo que tienen por su equipo favorito. El partido de ida de la Final del Apertura 2017, celebrado el pasado jueves en la casa de los Tigres de la UANL, los dirigidos por el Tuca Ferretti, desaprovecharon su superioridad sobre Monterrey y terminaron rescatando el empate a 1. El primer gol del encuentro fue de Nicolás Sánchez a los ocho para los visitantes y Enner Valencia vía penal a los 26 minutos anotó para los de casa. Por lo que mañana domingo se disputaran quien será el supremo campeón del torneo.

¿Monterrey o Tigres? Final Regia se definirá en la vuelta

Los primeros minutos del encuentro de ida, Tigres lució mucho mejor, con mayor posesión del balón ante unos Rayados que parecían no poder descifrar el modo de juego. Sin embargo un error de la defensa felina y del propio portero les costó que los Rayados pudieran aventajar en el marcador. Al verse abajo en el marcador, los de casa reaccionaron, se lanzaron al frente en busca de hacer daño en la portería de los visitantes y el ecuatoriano Enner Valencia recibió pase en el área, donde recibió falta, se decretó el penal que el mismo delantero cobró a los 26 minutos para poner el 1-1. Los Tigreso no pudieron concretar las opciones que tuvieron ante la cabaña rival y así se fueron al descanso con la igualada. Aunque por momentos los Rayados tuvieron mejoría, el cuadro local siguió con dominio y generó diversas oportunidades, pero no podían reflejarlo en la pizarra. Tigres fue incisivo, pero las llegadas que tuvo no las podía concretar, fue peligroso con Vargas, Gignac y Valencia, pero no tenía efectividad y la más clara fue cuando el francés tiro de media distancia, pero el balón pegó en el poste. En la recta final, Tigres insistió pero ya no pudo hacerse presente en el marcador, por lo cual el cotejo terminó con el empate en el estadio Universitario. Sin embargo a este encuentro aún le faltan 90 minutos por disputarse por lo que la Final Regia se definirá en la vuelta, dejando a todos los fans con la incertidumbre de quien se coronará esta temporada.