Monster Clown pierde la mascara en Triplemanía Regia, ¡conoce quien es!

Monster Clown pierde la mascara en Triplemania Regia, ¡conoce quien es!

Se llevó a cabo el evento Triplemanía Regia en Monterrey, Nuevo León con luchas espectaculares como solo la caravana tres veces estelar de la AAA lo sabe hacer y una de ellas fue la lucha en jaula donde 8 gladiadores se jugaron las máscaras y cabelleras.

En una lucha emocionante que hizo vibrar a los más de 22 mil asistentes al estadio de béisbol de Monterrey se vivió de todo, emoción, lucha, dramatismos, lances, vuelos y rivalidades que no pasarán desapercibidas como la que mantiene Wagner y Blue Demon junior en la que no perdieron la oportunidad de darse con todo lo que encontraban a su paso y quienes también fueron parte de la lucha en jaula donde el gran perdedor fue Rafael Ramírez, conocido como el gigante de la AAA, Monster Clown ex integrante de los Psycho circus.

Las personas que asistieron a este que es el último gran evento de la AAA gritaban el nombre de sus ídolos desde que estos ingresaron al Hexadrilatero, ya dentro de los 8 luchadores se encontraban listos para defender su cabelleras y máscaras.

Al sonar la campana no perdieron tiempo y se dio inicio a la gran batalla en jaula donde se dieron con todo y no había compañeros para defenderse fue una lucha que mantuvo a los fans gritando, emocionados, vitoreando a sus luchadores y lo mejor se dio cuando los primeros luchadores salieron de la jaula causando la emoción de chicos y grandes ya que los primeros en salir fueron los que el público esperaba que disputarán de nuevo la máscara y la cabellera.

Rafael Ramírez ex integrante de los Psycho circus y ex compañero de Psycho Clown

La libraron en Triplemanía Regia

Los primeros en salir del Hexágono fueron Dr. Wagner y Blue Demon quienes no aprovecharon la oportunidad en los pasillos de estadio y continuar la pelea para el disfrute de los fans que se dividían en apoyo para ambos luchadores.

La emoción seguía con la salida del tercer luchador Psycho Clown logró salvar su máscara seguido de otro gigante y asesino de la luz roja Chessman además de Texano Jr y Rey escorpión quienes se salvaron de ser despojados de sus cabelleras.

Monster Clown pierde su máscara en Triplemanía Regia

Ya dentro de la jaula solo la pelea entre David y Goliat fue lo que se vivió con toda la emoción de los fanáticos de este deporte quienes se sorprendieron al ver como se dieron con sillas, golpes, y terminar con sus incógnitas rotas y con sangre de sus rostros para conocer el rostro de Rafael Ramírez (Monster Clown) quien quedó en la jaula y fue el gran perdedor de la Triplemanía regia que vibro con toda la emoción de la tres veces estelar AAA.

