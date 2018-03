Agencias/Diario La Verdad Toluca, Estado de México.- Monarcas deja helado el infierno y vence al Toluca. El arquero uruguayo de Morelia atajó un penal de último minuto e impidió que "Los Diablos" empataran el encuentro, para así ponerse con pie y medio en la liguilla. Para la escuadra de Toluca no hubo suerte esta tarde, y a pesar de llegar al área de Monarcas, Sebastián Sosa y la mala puntería, fueron factores claves para que los Diablos Rojos se fueran con la derrota por la mínima en casa. Monarcas Morelia no se vio cómodo en la primera parte, pues el ataque de Uribe asoleó a la defensiva michoacana, aunque la certeza no lo acompañó y la red no se movió, Ruidíaz hizo lo propio en el arco del Toluca, pero tampoco llegó fino, mandando al descanso en ceros. Para el complemento, fueron los dirigidos por Roberto Hernández quiénes buscaron el ataque inmediato, poniéndole énfasis a los movimientos arriba de la media luna.

, marcador que mantendría con ventaja a la visita, pues pese a las complicaciones para abatir a la defensa de casa, el peruano Ruidíaz de nueva cuenta intentó al minuto 82 tejiendo una buena jugada, que no podría culminar. Ya sobre el final del partido, en el agregado, Toluca encontró la manera de entrar al área de Sosa, encontrando una mano, según el árbitro central, convirtiendo un penal a su favor, aunque Barrientos se preparó desde los once pasos,Con esto,y asegura su participación en la fiesta grande del futbol mexicano.