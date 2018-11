Momento exacto del golpe que terminó con la vida de un peleador de Muay Thai (Video)

El gremio deportivo y en particular el Muay Thai están de luto luego de que el italiano Christian Daghio falleciera luego de pasar dos días en coma producto de las lesiones cerebrales que le ocasionó la pelea ante Don Pareuang.

La pelea tuvo lugar en Tailandia y Daghio quien fuera siete veces campeón del mundo perdió el combate por la vía del Knock-out en el último asalto de la contienda, sin embargo el peleador perdió el conocimiento y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital.

Por su parte, su hermano declaró "“Murió como quería morir. No me arrepiento porque él era así, dijo que quería pelear hasta que tuviera ochenta años. El ring era su vida y murió como campeón. Mi hermano tenía una novia en Tailandia y una niña en 5 años que aún no sabe que su padre está muerto”

¿Quién fue Christian Daghio?

Inició su carrera como peleador profesional de Muay Thai en 1993 y en el 2007 se convirtió en el primer peleador europeo que se graduó en Muay Thai en Tailandia.

Momento en el que Christian Daghio recibió el golpe que lo llevó a la muerte.