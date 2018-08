Moisés Muñoz se retira de futbol profesional con el América en Clásico contra Chivas.

Conferencia de Prensa con @MoyMu23 en el �� @EstadioAzteca



“Sabía que este día llegaría. Hay cosas que extraño: pero sin duda la que más me duele es no jugar más al futbol. Pero si hay algo que nunca me van a quitar, es el haber tenido el privilegio de ser jugador profesional.” pic.twitter.com/NkolnGG1eS