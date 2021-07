Moisés Muñoz reveló que patrocinadores influyen en convocatorias del Tri

Durante un podcast del Werevertumorro, el ex portero Moisés Muñoz reveló un secreto con respecto a la Selección Mexicana, pues comentó que los patrocinadores influyen en las convocatorias, metiendo jugadores que les convienen.

Y es que en la FMF así como en el interior del Tri, se había comentado que la mayoría de las convocatorias son responsabilidad total del técnico, mientras que los directivos apoyan las decisiones, pero ahora se reveló un involucrado en las decisiones.

En La Verdad Noticias te compartimos que Miguel Herrera aseguró que Muñoz quedó fuera del Mundial de Brasil por flojo, pues el estratega comentó que el ex futbolista no demostró la misma entrega que sus demás compañeros.

Moisés Muñoz reveló un secreto de convocatorias del Tri

El ex futbolista rompió el silencio sobre la Selección Mexicana

En el podcast del youtuber, el ex futbolista mencionó que los patrocinadores que más dinero meten a la Selección, pueden influir en aquellas convocatorias, ya que arman equipos con respecto a sus planes comerciales por lo que sugieren a los jugadores.

Durante la entrevista, el ex portero mexicano dijo que le tocó ver jugadores que no estaban en su mejor nivel, pero que seguían convocados por tema de patrocinadores, ya que confesó que una marca que le mete mucho dinero tiene poder de decisión.

El ex futbolista confirmó que así se llevó a cabo la Selección Mexicana por muchos años cuando él estaba en activo, pero expresó que hoy en día no sabe qué tanto sigan teniendo los patrocinadores, aunque no descarta que se siga haciendo así.

El ex jugador expresó que cree que no fue al Mundial de Alemania 2006 por el tema de patrocinadores, por lo que lo dejaron sin un lugar ya que habían decidido a una serie de jugadores, pues una marca le mete mucho dinero y aquel futbolista fue parte de su spot.

Y es que, en una ocasión el ex portero de Americanista habló de Memo Ochoa, pues el ex jugador recordó que su fichaje fue bastante criticado, pero en ese entonces pidió tiempo para demostrar su calidad.

¿Cuál es la edad de Moisés Muñoz?

El ex futbolista tiene 41 años de edad

La edad del ex portero mexicano es de 41 años de edad, nació el 1 de febrero de 1980. En el 2011 firmó con el Club América por lo que en la Clausura 2013 logró un título en su carrera, de igual forma logró su tercer campeonato con el equipo en la Apertura 2014.

Pero, recientemente sus declaraciones sobre la Selección Mexicana ha causado furor en las redes sociales, pues el ex futbolista Moisés Muñoz reveló un momento de su pasado cuando se desempeñaba como futbolista.

