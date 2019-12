Moisés Muñoz le llama MENTIROSO a Ricardo Peláez (VIDEO).

El ex guardameta del conjunto Americanista, Moisés Muñoz, se encuentra en una etapa como analista en TUDN, en donde de manera reciente en el programa Línea de 4 explotó de manera sorprendente contra Ricardo Peláez; a quien llamó mentiroso cuando se dio la llegada del portero argentino Agustín Marchesín y lo que significó su salida del equipo de Coapa.

Moisés Muñoz le llama MENTIROSO a Ricardo Peláez (VIDEO).

El Portero del Milagro dijo que en aquel entonces el Director Deportivo del conjunto Azulcrema no le fue sincero cuando se trató el tema de la llegada del argentino que ahora milita en el Porto.

Esto salió a la luz cuando el programa Línea de 4 de TUDN el ahora Director Deportivo de las Chivas, Ricardo Peláez Linares dijo que no buscarán un cancerbero para el mercado invernal.

Moisés Muñoz le llama MENTIROSO a Ricardo Peláez (VIDEO).

Muñoz le tira con todo a Peláez

"Así me dijo a mi una semana antes de que llegara Marchesín al América. Cuando estaban los rumores de Marchesín, yo me acerque con Peláez, lo miré a la cara y me dijo que no venía ningún portero. Tres semanas después me llamó y me dijo 'posiblemente si venga'. Dos semanas después lo hicieron oficial", aseguró Moisés Muñoz en dicho programa.

Y es que el ex portero de Selección Mexicana conoce a la perfección la forma de laborar de Ricardo Peláez y asegura que las declaraciones emitidas sean para dar tranquilidad a los porteros del Guadalajara (Pepe Toño Rodríguez y Raúl Gudiño); pero que al final sea lo contrario a lo dicho por el directivo.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Moisés Muñoz le llama MENTIROSO a Ricardo Peláez (VIDEO).

Te Puede Interesar: Moisés Muñoz EXPLOTA sobre la "pelea" entre 'Chicharito' y Oribe Peralta (VIDEO)

Fue justo un 2 de diciembre de 2016 cuando la escuadra del América emitió que Agustín Marchesín llegaría a la escuadra de Coapa proveniente de Santos y por ende Moisés Muñoz decidió salir del conjunto Azulcrema con rumbo a los Jaguares de Chiapas.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana