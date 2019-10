Moisés Muñoz CONFIESA motivos de su salida del América y relación con Peláez (VIDEO).

Moisés Muñoz llegó al equipo del América con muchas incógnitas, pero sus grandes actuaciones en el arco americanista y el gol del empate en la Final del Clausura 2013, que a la postre fue fundamental para la obtención de dicho título; lograron que sea uno de los futbolistas más queridos; tras su salida y la llegada de Agustín Marchesín, ‘El Portero del Milagro’ reveló los detalles de las formas que se dieron con Ricardo Peláez en su salida.

El último torneo en el que Moisés Muñoz fue el arquero titular del América fue en el Apertura 2016, en donde perdieron la Final ante los Tigres en tanda de penales; pero fue justamente en ese certamen cuando los rumores tomaron mayor fuerza sobre la posible llegada de Agustín Marchesín y que al final significó la salida de uno de los ídolos de los de Coapa.

Muñoz detalla su salida del América

La afición no veía con buenos ojos la salida de Moy y mucho menos la llegada del argentino Agustín Marchesín, quien en algún momento declaró que no jugaría en el América. Tiempo después el ex futbolista de Santos se ganó el cariño y respeto de los americanistas.

Fue en un programa de TUDN, empresa en donde colabora Moisés Muñoz como analista, en donde el ex arquero de la Selección Mexicana reveló los detalles sobre su salida y la manera en la que Ricardo Peláez le dijo que estaban en búsqueda de relevarlo con el argentino Agustín Marchesín.

“Se agradece que sean frontales, con Ricardo me pasó algo curioso; ya que cada torneo escuchaba rumores sobre que llegaba un portero nuevo, la primera ocasión me dijo que no pasaba nada sobre la llegada de Marchesín; pero tras los constantes rumores fui a hablar con él y me dijo que faltaba el acuerdo para que se concretara el pase”, fueron parte de las declaraciones de Muñoz sobre su salida.

