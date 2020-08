Moisés Muñoz ARREMETE CONTRA los Tigres.

Recientemente el ex arquero y ahora comentarista de Televisa Deportes/TUDN, Moisés Muñoz, le mandó un recadito muy especial al conjunto de los Tigres, recordando una Final de la Liga MX en la que se coronó el conjunto del América.

En una charla para Once Diario el ex arquero de las Águilas del América le recordó al cuadro de los Tigres el triunfo que tuvieron en la Final del Torneo Apertura 2014, en done el cuadro de en ese entonces Antonio Mohamed se quedó con el título de Liga MX y en que el para el ahora comentarista el cuadro de Coapa fue muy superior en dicha pelea por el campeonato del futbol mexicano.

“En esa final fuimos muy superiores. En el Estadio Azteca no hubo ni siquiera una posibilidad mínima de Tigres para vencernos. Ya con la desventaja vinieron las expulsiones”.

América Campeón.

Muñoz le recuerda a Tigres un título de Liga MX

Ese campeonato de Liga MX para el conjunto del América significó el título número 12, el segundo para Moisés Muñoz en las Águilas, luego de ganar el Clausura 2013 en contra del Cruz Azul. Además el ex portero habló de lo que significó el poder haber vestido los colores del cuadro de sus amores y la responsabilidad que significó llegar a Coapa.

“Fue un sueño hecho realidad. Siempre soñé con ponerme la camiseta del equipo, poder defender sus colores y el escudo. Lo hice con mucha alegría y responsabilidad”.

Además para concluir con las palabras, el ahora comentarista de Televisa Deportes, dijo que no fue nada sencillo pero que siempre el deseo vistiendo la camisa del América era emular lo hecho por sus grandes figuras.

Moisés Muñoz.