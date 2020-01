Mohamed reveló cual fue el origen de la discusión con Jürgen Klopp| David Leah

Nunca pasará al olvido la discusión que protagonizaron el técnico de Monterrey, Antonio Mohamed y su colega el alemán Jürgen Klopp, quienes fueron acreedores a tarjeta amarilla por encararse de tal forma, en ese momento el “Turco” no quiso argumentar nada al respecto, hasta que se hizo para entrevista para el portal Enganche en el que argumentó que se burló de él.

"Me faltó el respeto. Se la pasó pidiendo amarillas porque decía que le pegamos todo el tiempo a Salah y cuando yo pedí una tarjeta para que expulsen a un jugador de ellos, me sacó la lengua y me burlaba como que era un maricón. Cuando lo vi, primero me reí, después lo puteé un poco y después me salió el barrio y perdí toda la elegancia y la compostura.

Antonio Mohamed arremetió con todo

"Si te tengo que decir qué le dije ni me acuerdo, porque pensé, si lo puteo en inglés no soy yo mismo. Así que me parece que le dije la c… bien de tu madre, a quién te comiste p… Me fui, porque nunca me meto con los bancos de suplentes, pero me volví loco porque sentí que me intentó basurear. No sé si reaccioné bien o mal, pero me salió de adentro", relató en entrevista el entrenador de Rayados.

Por su parte, comentó que se llevó un buen sabor de boca del Mundial de Clubes, el cual catalogó como una experiencia inolvidable, pues le ganaron al club de Xavi Hernández, cayó con un equipo de potencia Mundial por la mínima diferencia, pero rescataron el tercer peldaño de mencionado torneo.

Ambos técnicos fueron amonestados

"El evento fue lo máximo, sentía que estaba en un Mundial, era toda una gran experiencia personal, porque quería competir de igual a igual. Siento que se les puede hacer frente mano a mano con una buena estrategia y con los futbolistas que puedan llevarla adelante.

"No hay que ir como sudamericano o como parte de la Concacaf a defenderse ante los europeos. Nosotros le llegamos 12 veces claras y la estrategia fue recuperar y atacar, sabíamos cómo hacerlo, cómo defendernos. Nuestro plan de partido era hacerles daño y ganarles, no era solamente sobrevivir", finalizó.

