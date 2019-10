Mohamed RETA a conductor de Fox Sports a RENUNCIAR (Video).

La mesas de análisis en nuestro país sobre el futbol mexicano suelen ser muy polémicas y a veces el calor de los comentarios sobrepasan una discusión, en esta ocasión el programa de Fox Sports, La Última Palabra, fue el escenario en donde el conductor Alex Blanco y Ricardo Antonio Mohamed, se enfrascaron en una guerra de dimes y diretes; en donde el técnico recién llegado al cuadro de Rayados del Monterrey le pidió al presentador que deje su trabajo si su equipo calificaba a la liguilla del Apertura 2019 de la Liga MX.

"¡Si yo hago un buen papel, tú dejas tu trabajo!". Ese fue el contundente reto que lanzó Ricardo Antonio ‘El Turco’ Mohamed durante el programa La Última Palabra al periodista Alejandro Blanco.

La escena fue en un programa especial de La Última Palabra que se transmitió desde el estadio del conjunto de los Rayados de Monterrey, en donde Alex Blanco insistió en el negro panorama que vive el cuadro que comandará Ricardo Antonio Mohamed.

��| “Vamos a dejar la vida en cada minuto y en cada pelota”.- Antonio Mohamed ��



Aquí la #NotaRayada����https://t.co/jwXBHRtEBC#ArribaElMonterrey ��⚪️ pic.twitter.com/yYNUkfOtDG — Rayados (@Rayados) October 12, 2019

"A mí me va mal en el Mundial de Clubes, no clasificó a Liguilla y me voy. ¿Y si me va bien? Tú sigues trabajando, ¿no? Si yo clasificó a Liguilla y hago un buen Mundial de Clubes, tú dejas de trabajar acá", retó el estratega argentino.

En la mesa de La Última Palabra se encontraba Gustavo Mendoza, André Marín y Daniel Brailovsky, todos soltaron una carcajada al comentario de ‘El turco’, pero ‘El Ruso’ en tono de broma dijo “nos harías un favor”.

Ya cuando iba a concluir la emisión de La Última Palabra de Fox Sports, el conductor Alex Blanco reiteró la postura de que el director técnico argentino Antonio Mohamed no continuará en los Rayados de Monterrey después del Torneo de Apertura 2019 y reafirmó: "Si él se queda, yo me voy 10 días en enero sin trabajar", a lo que Brailovsky agregó: "Pero sin sueldo".

