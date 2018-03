Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Misterioso impacto en la trompa del avión de los Oklahoma Thunder. ¡Gran susto y sorpresa! fue lo que los jugadores de Oaklahoma Thunder sintieron cuando volaban a su próximo destino, Chicago. Pues en pleno vuelo un objeto no identificado impactó justo en la trompa del avión.

Hey @NASA @neiltyson @BillNye We had a rough flight to say the least. 30000 feet in the air. Flying to chicago. What caused this? pic.twitter.com/uEVrEm7noi