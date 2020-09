Minnesota Vikings y Dalvin Cook acuerdan extender contrato por 63 millones

Dalvin Cook Minnesota Vikings mundo

Los Minnesota Vikings y el corredor Dalvin Cook acordaron los términos de una extensión de contrato de cinco años que pagará $63 millones, según Tom Pelissero e Ian Rapoport de NFL Media.

El trato incluye $28 millones garantizados. El equipo ha confirmado que las dos partes acordaron una extensión pero no han confirmado los términos.

Cook le dijo a Heavy.com que no consideró la posibilidad de resistir en el campo de entrenamiento, pero Minnesota tomó esa decisión por él.

Los vikingos lo mantuvieron fuera de práctica mientras las dos partes trabajaban hacia un nuevo acuerdo. Cook ha dejado en claro que quiere permanecer en Minneapolis.

"Entro en este edificio con una sonrisa porque me encanta estar en Minnesota. Aquí es donde quiero estar. Esto es lo que me encanta hacer. Iba a estar aquí independientemente de las especulaciones que surgieran ... he estado trabajando durante toda la temporada baja, haciendo pesas, golpeando el campo, mejorando en mi oficio y en mi posición", dijo Cook.

Cook a la lista de Minnesota Vikings

Cook, de 25 años, se une a una larga lista de corredores para firmar una extensión esta temporada baja: Joe Mixon, Kareem Hunt, Alvin Kamara, Derrick Henry, Christian McCaffrey y ahora Cook. En términos de salario anual promedio, Cook ($ 12.6 millones) está un poco por encima de Henry y Mixon, pero por debajo de McCaffrey, Ezekiel Elliott, Le'Veon Bell, David Johnson y Kamara.

La ex selección de segunda ronda de Florida State corrió 250 veces para 1,135 yardas y 13 touchdowns además de 53 recepciones para 519 yardas la temporada pasada.

Dalvin Cook signs 5 YEAR, $63 MILLION extension with the Vikings �� (per @TomPelissero) pic.twitter.com/gB5Mxm7Rl3 — Overtime (@overtime) September 12, 2020

El coordinador ofensivo Kevin Stefanski optó por asumir el rol de entrenador en jefe en Cleveland, pero el nuevo coordinador ofensivo Gary Kubiak tuvo una gran influencia en el esquema de zona amplia utilizado la temporada pasada.

Te puede interesar: Prueba de COVID en jugador de Minnesota Vikings destapa GRAVES problemas de salud

En tres temporadas, Cook aún no ha jugado una temporada completa de 16 juegos. Durante ese lapso, se ha perdido 19 juegos, incluidos 12 juegos que se perdió como novato en 2017 debido a un desgarro del ligamento cruzado anterior.