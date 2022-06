Minjee Lee gana el US Open y el mayor premio en la historia de la LPGA

El pasado fin de semana, la golfista australiana Minjee Lee se proclamó campeona del US Open en el Pine Needles Lodge & Golf Club de Southern Pines, ubicado en Carolina del Norte, Estados Unidos, según informa el portal Marca.

Con 13 bajo el par y 4 golpes de diferencia sobre la estadounidense Mina Harigae (-9), Lee se llevó 1,8 millones de dólares, el mayor premio en la historia del golf femenino, una vez que la Asociación de Golf de Estados Unidos duplicó la cantidad del año pasado.

"Es una suma tan grande que me siento realmente honrada de ser el primera ganadorade esta suma. Solo vamos a mejorar y mejorar", explicó Minjee Lee. La española Carlota Ciganda cerró su participación en el puesto 28 con 289 golpes, cinco sobre par.

Minjee Lee se coronó en el US Open

Minjee Lee gana el US Open y el mayor premio en la historia de la LPGA

Lee, número 4 del mundo, es la tercera australiana en ganar el US Open tras los triunfos de Karrie Webb (2000 y 2001) y Jan Stephenson (1983). "Ha sido mi sueño desde que era una niña. Es el torneo que siempre quise ganar; ahora lo he hecho, y me siento increíble", afirmó.

Lee empezó la jornada del domingo con tres golpes de ventaja sobre Harigae y le bastó con firmar el par del campo para sellar su victoria. "Incluso con una ventaja de tres golpes, nunca me estuve cómoda. Sabía que necesitaba jugar bien, todavía necesitaba mantenerme firme".

Lee nació en Perth de padres surcoreanos que emigraron a Australia en los años 90. Empezó en la natación, pero con 10 años se decantó por el golf. Ganó el US Girls' Junior Championship en 2012, el Australian Amateur en 2013 y 2014, y un Mundial de equipos para Australiaen 2014.

Minjee Lee y Min Woo Lee

Minjee Lee gana el US Open y el mayor premio en la historia de la LPGA

Lee y su hermano Min Woo Lee, también golfista profesional, se convirtieron en la primera pareja hermano/hermana en ganar el campeonato juvenil de la USGA. Tras ser la número 1 como amateur, dio el salto al profesionalismo en 2014. Ha ganado ocho títulos del LPGA Tour.

Este triunfo llegó sólo dos semanas después de que su hermano Min Woo Lee ganara el Abierto de Escocia, su segunda victoria en el Circuito Europeo, en el que se estrenó en febrero de 2020 al ganar el ISPS Handa Vic Open.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.