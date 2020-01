Milan pagó 40 millones por él y ya se quiere ir, "No quiero jugar más aquí"

El Milan está viviendo una "primavera" en pleno invierno europeo ya que desde la llegada del sueco Zlatan Ibrahimovic el equipo ha ganado dos de sus últimos tres partidos, realmente llegó a inyectar lo que le faltaba al equipo. Esto vino tras la dura caída por 5-0 contra Atalanta, de modo que el sueco está logrando lo que todos querían ver, (¡claro! por eso lo llevaron).

Pero no todo es paz dentro del club "rossonero" ya que uno de sus futbolistas llamado a ser estrella en el Milan, está pasando un mal momento y quiere salir de la entidad cuanto antes sea posible: el brasileño y mediocampista Lucas Paquetá está sufriendo ya que las cosas no son como él esperaba en el equipo de los de Italia.

"No quiero jugar más aquí".

"El problema es que no hay tantas buenas ofertas para salir, apenas una del PSG, pero de trámite lento", esto derivó en repetidos ataques de ansiedad. Tal es así que para el último juego frente a Udinese no fue convocado y tuvo que ser hospitalizado, según reporta "Reppublica" por un ataque de ansiedad y estrés.

El jugador Lucas Paquetá llegó en el mes de enero del 2019 proveniente del Flamengo de Brasil por la cantidad ni más ni menos que de 40 millones y enseguida el equipo rossonero lo anunció como el "nuevo Kaká", el cual creían que los iba a sacar del hoyo en el que estaban, pero la verdad es que eso sucedió hasta que llego el veterano de 38 años Zlantan Ibrahimovic.

Pero después de un año, todavía no logra asentarse y pronto todo fue disgusto al no ser un fijo en los titulares (jugó 15 partidos en esta temporada), por lo que pidió salir. Incluso se reportó que pidió no jugar tampoco en el próximo partido, frente al Brescia, que por cierto es el día de hoy viernes 24 de enero.

Aunque los del PSG quieren al jugador, no están dispuestos a pagar los 35 millones que pide el Milan. Esperan un descuento y seguirán las negociaciones. Leonardo, director deportivo del PSG, sabe lo que puede hacer Paquetá y lo quiere, pero no a cualquier precio.

