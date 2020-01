Milán: Zlatan Ibrahimovic ha llegado, visitas y carteles "San Siro quiere volar de nuevo"

El sueco Zlatan Ibrahimovic fue recibido por cientos de fanáticos del Milan, antes de su partida había calentado a los Rossoneri con un Tweet: "Tengo fe en mí mismo". Ya por la tarde, la primera sesión de entrenamiento con el equipo: quiere estar entre los jugadores convocados contra Sampdoria.

Es el día de Zlatan Ibrahimovic y jugador aterrizó en Linate la mañana de ayer alrededor de las 11.30 am, acogido por el afecto y la calidez de fanáticos de Rossoneri que ven al sueco como un faro en el agitado mar de Milan. La mañana de Zlatan había comenzado muy temprano con un tweet que calentaba las aguas a los jugadores del Milan: "No soy arrogante, pero tengo fe en mí mismo", con una foto de sus pies descalzos en blanco y negro y el hashtag #promemoria.

Zlatan regresa a casa.

Luego las primeras palabras de la nueva aventura: "¿Soy feliz? Mucho". Y así:

"Finalmente regresé a mi casa. Estoy esperando a todos, quiero volver a volar San Siro", agregó el atacante sueco de 38 años.

"Recuerdo hace muchos años, el mismo lugar. Lo importante es que estoy aquí, estoy muy feliz y muy emocionado. Siempre he dicho que este es mi hogar, finalmente estoy aquí, he estado con otros equipos pero he regresado y esto es lo importante ".

Una multitud de personas se hicieron presentes por la llegada de Zlatan, los hinchas bloquearon al campeón en el auto. Recibido por Zvominir Boban a su llegada, hizo que fuera realmente difícil salir del área del aeropuerto asediada por los fanáticos.

Por la mañana, el sueco llevará a cabo las visitas médicas habituales y luego firmará el contrato que los vinculará a Milán hasta el final de la temporada con la posibilidad de renovación para la próxima. Por la tarde, la primera sesión de entrenamiento, se movió para permitir que el antiguo Galaxy se pusiera inmediatamente a trabajar con el equipo.

Contra Sampdoria Zlatan "debería" estar en las gradas para tomar el abrazo de San Siro, con el fin de hacer su primera aparición en el campo en la copa italiana contra Spal, pero el condicional es un deber, porque según los primeros rumores que Ibra tendría Ya expresó la voluntad de estar entre los jugadores convocados para el partido contra los Blucerchiati.

