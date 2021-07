Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, da positivo a COVID-19

El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola Peñalosa informó este jueves 22 de julio a través de sus redes sociales, que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que se mantendrá aislado como marca el protocolo de la Secretaría de Salud.

El directivo ejecutivo indicó que se realizó la prueba PCR la tarde del 21 de julio y la mañana de este jueves obtuvo los resultados, en donde se le informó que resultó positivo al nuevo coronavirus.

“Muy buenos días. Ayer por la tarde me hice la prueba de rutina PCR, COVID-19, y hoy por la mañana me llegó el resultado positivo. Estoy asintomático y me mantendré aislado en casa atendiendo mi agenda de trabajo. Saludos a todo@s”, indicó a través de su cuenta oficial de Twitter.

Previo a realizarse la prueba, Arriola ofreció una rueda de prensa para dar detalles sobre la Liga MX 2021, a días del arranque del torneo de los últimos campeones.

Presidente de la Liga MX pudo contagiar a directivos

Los directivos se reunieron para presentar la campaña “Grita México”

El presidente de la Liga MX se reunió el miércoles por la mañana en el estadio Azteca con Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, e Irasema Zavaleta, la encargada de Despacho de la Presidencia del CONAPRED, donde anunciaron las acciones que tomarán en contra de los insultos discriminatorios en el fútbol.

Antes de que Arriola se sometiera a la prueba de COVID-19, los directivos se reunieron para presentar la campaña “Grita México” que busca erradicar en las gradas el grito homofóbico, esto luego que la FIFA multó con 2 MDP a la selección mexicana por lo ocurrido con Islandia.

¿Quién es Mikel Arriola?

El presidente de la Liga MX tuvo una larga carrera política.

Arriola Peñalosa, quien asumió el cargo en mayo, es un abogado mexicano nacido el 25 de septiembre de 1975. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Anáhuac y cuenta con dos maestrías, una en Políticas Públicas y Administración Pública, y la otra en Derecho.

Previo a ser presidente de la Liga Mx, Mikel Arriola Peñalosa, quien ahora lucha contra el COVID-19, fue director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (Cofepris), así como candidato al gobierno de la Ciudad de México por el PRI.

