Mike Tyson se enfrentará a un tiburón

Durante su preparación de cara a su regreso a los cuadriláteros, el ex campeón de los pesos Pesados, Mike Tyson, ha encontrado un rival impensado para él y para el mundo entero. El cual casi ningún hombre del planeta se atrevería a enfrentarlo, y es por eso que será un animal el que se mida ante el ex monarca norteamericano, o al menos eso anunció el canal de televisión Discovery Channel.

Mike Tyson enfrentará a un tiburón cara a cara

Tyson se unirá a la "Semana del Tiburón"

El duelo entre el ex púgil de 54 años y un tiburón blanco forma parte de “La semana del tiburón”, una serie de programas que el canal realiza cada año y que busca demostrar lo maravilloso de este los escualos y su importancia en el ecosistema. Este episodio se emitirá el 9 de agosto.

“Igualo esto a superar mi miedo de volver al ring a los 54 años. De esta experiencia en Shark Week aprendí que cualquier cosa que me intimide, aún soy capaz de enfrentar el reto de superar cualquier cosa que me evite de lograr mi misión en la vida, o de alcanzar mi más alto potencial en la vida, y de acercarme más a Dios”, declaró el ex púgil boxeador estadounidense al sitio oficial del canal. “Tomé este reto para superar miedos que aún tengo en mi vida”, contó.

Mike Tyson prepara su regreso

A pesar de que hasta el momento no se han revelado los detalles de cómo será el duelo, obviamente este no se tratará de una lucha entre ambos, sino de una comparativa entre lo que es la fuerza de este animal acuático y Tyson, un verdadero animal dentro del ring. En el video promocional lanzado en las redes, Iron Mike bromea con un ”alguien saldrá mordido”, en referencia a su ataque a la oreja Evander Holyfield en la recordada pelea de 1997.

Mike Tyson efrentará de nueva cuenta a Holyfield

En 2017, el atleta que participó de este programa fue Michael Phelps, quien disputó una carrera virtual contra un tiburón blanco. El nadador, ganador de 23 medallas de oro en los Juegos Olímpicos, completó los 100 metros en 38,1 segundos, pero el tiburón ganó la carrera con 36,1 segundos.