Mike Tyson revela que no puede vivir sin las mujeres

Mientras prepara su regreso a los cuadriláteros a sus 53 años, el ex campeón de los pesos Pesados, Mike Tyson, brindó una entrevista en la que volvió a hacer revelaciones impactantes sobre su vida, ya que luego de confesar que probó el veneno de un sapo y de relatar oscuros episodios de su carrera, ahora se puso sentimental al momento de mencionar a su esposa, Lakiha Kiki Spicer.

El boxeador norteamericano se casó con Kiki Spicer en el año 2009 y es su compañera de vida desde hace más de 10 años, además de que también ha sido su pareja más estable, pero no la única. En total, el ex púgil prometió ante el altar amar hasta la muerte a tres damas, pero diversos conflictos provocaron que dos de aquellas promesas culminen en divorcios.

Durante una charla que tuvo en el rapero TI, Mike Tyson explicó la importancia que tienen las mujeres en su vida: “Sin mi esposa, soy un animal salvaje... Veo a las mujeres de manera diferente ahora que he crecido. De joven las veía como puro placer. Ahora que soy mayor, las veo como la otra mitad".

El hombre que a los 20 años se consagró campeón mundial de los pesados, edad récord hasta el día de hoy, reveló que la compañía de una mujer es vital para él: “Por eso me casé tres veces... porque no puedo vivir sin una esposa. Si no tengo esposa, me suicidaría". “Necesito que alguien escuche. Soy un soldado. No puedo pensar por mi cuenta, necesito que alguien lo haga... Me conozco”, insistió.

Cabe recordar que Tyson estuvo casado con la actriz Robin Givens entre 1988 y 1989, tras el divorcio ella lo denunció por violencia de género. Más tarde, cuando salió de prisión tras haber sido condenado por violación, dio el sí en el altar junto a Monica Turner, una estudiante universitaria con quien estuvo entre 1997 y 2003. Finalmente, en 2009 contrajo matrimonio con Kiki Spicer, a quien conocía desde que ella era menor de edad.