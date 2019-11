Mike Tyson explicó la razón de separarse de su tigre de bengala.

El boxeador Mike Tyson provocó controversia después de revelar algunos de los motivos por los que tuvo que deshacerse de su mascota, una hembra de tigre de bengala con la que convivió 16 años, una de las anécdotas que lo marcó.

El excampeón mundial de peso completo relato que Kenia, nombre del animal, en alguna ocasión le arranco el brazo a un hombre, además de que comenzó a padecer de los ojos y la cabeza debido a su avanzada edad.

Convivió 16 años con Kenia

“Tenía un tigre como mascota, se llamaba Kenia y pesaba alrededor de 550 libras. Sentía un gran afecto por ella. La cuidé, me acosté con ella, la tuve en mi habitación. La tuve cerca de 16 años, pero ella se hizo demasiado vieja y tuve que deshacerme de ella cuando sus ojos y su cabeza empeoraron. Ah, y le arrancó el brazo a un hombre”, aseguró Tyson en entrevista con la la revista ‘GQ Sports’.

El exboxeador había relatado previamente a 'USA Today' que tomó la decisión de comprar un tigre cuando se encontraba en prisión en 1992, mascota por la que pagó 60 mil dólares.

Mike jugando con Kenia.

El ex boxeador ha tenido varios tigres de mascota. En otra entrevista aseguró que sólo una vez uno de ellos lo lastimó, pero no “intencionalmente”. Tyson explicó que se acercó a darle un beso a su tigre y este lo atacó. En la película “The Hangover” muestran un tigre que supuestamente es de Mike Tyson, aunque el animal que “actuó” en el filme no le pertenece al ex boxeador.

