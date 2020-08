¡Mike Tyson entrena con descargas eléctricas! quiere destrozar a Roy Jones Jr

Mike Tyson de 54 años volverá al ring contra Roy Jones Jr en una pelea de exhibición el 12 de septiembre en el Dignity Health Sports Park en California. En su último programa de desarrollo, "Iron Mike" mostró a los fanáticos el interior de su campo de entrenamiento para la pelea.

Dentro de su jaula de entrenamiento se pudo apreciar una máquina especial de descargas electricas operada por su entrenador de fuerza Brad Rowe. Tyson explicó que estaba a punto de ser conectado: " Me estoy preparando para rejuvenecerme. No podría hacer esto (entrenamiento) sin eso, mis articulaciones estarían todas jodidas, de ninguna manera.

Mike Tyson ha implementado la estimulación muscular por descargas eléctricas con el fin de mejorar su entrenamiento

"Estaba retirado. Escucha, antes de usar este aparato tuve algunos entrenamiento y fue bueno, pero luego hubo dolor. Esos dolores volvieron y dije: Vaya, por eso me retiré, por eso dejé de boxear. Y luego obtuve esta (máquina). Quiero decir, no puedes creer que esto sea una mierda, hombre”, mencionó Mike.

Rowe agregó: “Recibí un mensaje inesperado que decía que le dolía la espalda, ven a Newport y trabaja con él. Y le dije un día: Mike, déjame entrenarte con la máquina antes de que entres al ring. Déjame ver cuánto mejora tu desempeño, Mike recibió estas pequeñas descargas en todos sus músculos y me lo agradeció”.

Mike Tyson entrena para su pelea con Roy Jones Jr

La máquina se conoce como “estimulador neuromuscular”. Este aparato manda una corriente continua, que esencialmente está mejorando la señal del cuerpo para reclutar más fibras de mucosa. al utilizarla se está ahorrando desgaste en las articulaciones y tendones. Además de mejorar la fuerza y el rendimiento.

Muchos han expresado su preocupación por la pelea entre 'Iron Mike' de 54 años y Jones Jr., de 51 años. Pero Tyson dijo: "Mi mentalidad es exactamente lo que siempre ha sido. ¿Cómo digo esto? Soy un aniquilador... Hombre por hombre no creo que nadie pueda igualarme en un pelea de box".

"Soy el mejor luchador desde la concepción de Dios, ¿cómo podría no aprovechar esta oportunidad?", dijo Mike Tyson. También agregó: "Mi ego está jodiendo conmigo y estoy diciendo," ¿crees que vuelas? No eres un idiota. Un aficionado puede entrar aquí y patear tu trasero, es mejor que te pongas al tanto en tu juego. ¿Quieres avergonzarte frente a estas jodidas personas?, Entonces el otro ego dice: " F *** you n *** a, mira lo que voy a hacer”. Mike concluyó riéndose, señalando su cabeza y diciendo: "No sabes lo que pasa aquí".