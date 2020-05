Mike Tyson elogia a Conor McGregor (VÍDEO)

Mike Tyson destacó en el programa más reciente de su podcast Hotboxin la breve incursión de Conor McGregor en el ring ante Floyd Mayweather.

La conversación inevitablemente se dirigió hacia las peleas cruzadas entre el boxeo y las MMA y Tyson se apresuró a cerrar las afirmaciones de que la breve incursión de Conor McGregor elogiando el desempeño del Irlandés que busca otro encuentro en los cuadriláteros rumoreando una pelea contra el campeón mexicano Saúl Álvarez o el el boxeador y ahora promotor Oscar de la Hoya.

Mike Tyson mencionó que Conor McGregor nunca tuvo un combate de boxeo en su vida, y fueron 10 asaltos con el mejor luchador en los últimos 100 años de boxeo como los es Floyd, destacando las 10 rondas que aguanto, conectando golpes y dando una buena actuación el el ring aun cuando perdió.

“Pero mira contra lo que tuvo que luchar y mira lo que hizo cuando luchó contra eso”, dijo Tyson.

Mike Tyson destacó el talento de Conor McGregor

Comentó que ese es el ganador, la pelea debió de haber sido una pelea de una ronda o dos rondas y el ex campeón Floyd no tuvo una pelea fácil ante Conor McGregor y le costó pelear para llegar a los 10 rounds.

Cabe recordar que Conor McGregor se comportó admirablemente contra Floyd Mayweather Jr. en "The Money Fight" en 2017, perdiendo por nocaut técnico a las 1:05 de la décima ronda.

Desde entonces, "Notorious" ha estado presionando para una revancha con Mayweather, argumentando que no estaba preparado para el estilo que Mayweather empleó. Mayweather, por su parte, se retiró de la competencia activa, pero aparentemente McGregor no lo está comprando, ya que Conor respondió a los elogios de Tyson, agradeció al ex campeón y prometió vengar su derrota en el futuro.