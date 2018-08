Miguel ‘Piojo’ Herrera quiere “brincar el charco”

Miguel ‘Piojo? Herrera, Director Técnico de las Águilas del América, declaró que le gustaría “brincar el charco” y dirigir a algún equipo del extranjero. Incluso confesó que en su momento tuvo la oportunidad de platicar con al Selección de Chile.

De acuerdo con AS México, Miguel Herrera declaró en ESPN AM, que le gustaría ser Director Técnico fuera de México. Confesó que ya ha recibido una propuesta pero por diversas cuestiones no la tomó.

"Yo quiero brincar el charco, estoy pensando en hacer las cosas para poder brincar. En su momento tuve la oportunidad, estuve en pláticas con la Selección de Chile", dijo Herrera.

Miguel Herrera habla de la Selección Mexicana

En el mismo programa , Miguel Herrera habló de la Selección Mexicana. Uno de los temas que abordó, fue el de los extranjeros en la Liga MX y cómo estos han afectado el nivel del futbol mexicano.

"Sí le ha pegado fuerte a la Selección, en la camada siguiente y en el 2026 si no le bajamos a la cantidad de extranjeros va a estar difícil armar una selección", añadió el ‘Piojo’.

En cuanto a su cercanía para ser el nuevo timonel del Tricolor, Herrera declaró que no lo han llamado para dicho puesto. Sin embargo, asegura que se encuentra con las Águilas del América.

"No, la verdad es que no y mi cabeza está metida en el América al 100 por ciento. Nunca le diré que no a la selección, pero estoy concentrado en el América. No me queda la espina clavada porque me fui con los resultados.”, sentenció Miguel Herrera.

Ya listos para empezar el torneo, después de cerrar una pretemporada sin derrotas #VamosAme pic.twitter.com/qSbt9tkf0M — Miguel Herrera (@MiguelHerreraDT) 20 de julio de 2018