Miguel 'Piojo' Herrera llama IDIOTA a un árbitro (VIDEO).

Luego de las polémicas declaraciones del ex árbitro Paul Delgadillo sobre admitir errores en la Final del Clausura 2013 en el duelo entre América y Cruz Azul, el estratega americanista Miguel ‘El Piojo’ Herrera, insultó de manera tajante al silbante de aquel partido.

“Siempre a todo pasado sale un tarado a decir estupideces y no puedo decirlo de otra forma, por ahí si me lo encuentro en la calle le diría que es un idiota porque expulsó a un jugador al minuto diez sin tenerlo que expulsar y ahora sales a decir que me ayudaste en una Final”, declaró el Piojo.

Paul Delgadillo silbó aquella Final en donde América remontó en cinco minutos una desventaja de dos goles, pero recientemente dijo que había ayudado a los de Coapa en la primera anotación; algo que Miguel Herrera calificó como “estupideces”, asegurando que no puede decir que pitó a favor del conjunto azulcrema cuando expulsó a Jesús Molina al minuto 10 de esa Final.

Miguel Herrera explota contra Paul Delgadillo

“Es un tarado sabiendo que solo con América puede volver a poner su nombre ahí y sale a decir estupideces. Y si quería trabajar en el arbitraje pues ya se cerró las puertas porque si reconoce que ayudó a un equipo entonces qué confiabilidad puede tener un tipo así”, añadió.

Luego de los comentarios en donde el cancerbero del conjunto del Cruz Azul, José de Jesús Corona dijera que quizás las declaraciones de Paul Delgadillo llegaron porque no le cumplieron con un pago, Miguel ‘El Piojo’ Herrera le recordó a los Cementeros que tuvieron una ventaja númerica por gran parte del juego de vuelta y que en cinco minutos les empataron y además con un gol del arquero.

Miguel Herrera se fue con todo contra Paul Delgadillo,Chuy Corona y Jerry Flores recordando la Final de 2013��



“Les hicimos 2 goles en 5 minutos, con un hombre menos y les hizo un gol el portero, que no se enganchen con estupideces y se pongan a trabajar para ser campeones(��)” pic.twitter.com/GHeRU1SU4T — Víctor Díaz (@v_ddiaz) September 20, 2019

“Se engancharon con la estupidez de un tipo porque nosotros no metimos el autogol, ellos tuvieron para matar el partido, ¿se les olvida que estuvieron 109 minutos con un hombre más en la cancha y no pudieron terminar de finiquitar un partido? Por más que te pueda ayudar el árbitro en una jugada pero se les olvida que con un hombre más no nos pudieron ganar y todavía en los penales fallaron ellos. Les hicimos 2 goles en 5 minutos, el portero les hizo un gol, que no se enganchen”, sentenció Miguel Herrera.

