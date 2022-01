Miguel ‘Piojo’ Herrera ¿Por qué Carlos Salcedo tuvo un festejo tan efusivo? Foto: Twitter @UnivDeportes

Como sabes Carlos Salcedo conmocionó a los fans de Tigres luego de que en su último partido festejara de una forma a la que muchos calificaron como exagerada, y ante esto, Miguel ‘Piojo’ Herrera decidió sincerarse y revelar qué motivó su extremo comportamiento.

Miguel ‘Piojo’ Herrera revela por qué Carlos Salcedo festejó

Carlos festejando. Foto: foxsports.com.mx

De acuerdo con el Director Técnico Felino, Salcedo celebró en grande porque antes de que lograra su anotación, el ‘Piojo’ le había pedido que se fuera de “9”, es decir, de delantero para que ayudará con un remate, y que tan solo 10 o 12 segundos más tarde, la indicación cobró vida y logró el gol del empate.

Ante esto, Miguel destacó que Carlos siempre pone su empeño y su fútbol y que en el momento en que tiene que atacar lo hace, y lo hace bien, aunque, no solo llenó de halagos a este jugador, también a toda la planilla, misma que dijo fue profundamente afectada por el COVID-19, ya que hubo varias bajas y aún no todos se recuperan, además de que los que lo hicieron estar aún agotados, pero que a pesar de eso:

“...no bajaron los brazos…”

Y detalló que, eso es lo que lo tiene tranquilo, pues se logró el empate a pesar de todo, y si quieres ver el resumen del partido solo tienes que ver el video Resumen y goles, Santos vs Tigres.

Tigres UANL ¿Quiénes ya se recuperaron del COVID-19?

Nico López. Foto: bolavip.com

Miguel Herrea dijo que entre los que ya parecen estar listos están Fulgencio, Dueñas y Aquino, quienes ya cumplieron su décimo día en cuarentena y que pronto se someterán a una prueba de COVID-19 donde se espera que salgan negativos.

Además, reveló que Nico López podría también ya estar listo, y que a pesar de que no hay ningún lesionado, Diego Reyes tuvo que ausentarse porque tuvo una luxación en el tobillo, y aunque no fue grave decidieron no ponerlo en riesgo.

Con información de tudn.mx