Miguel Layún no aceptaría regresar a la Selección Mexicana por traición

El defensa Miguel Layún, futbolista de Monterrey, nuevamente recordó la pésima etapa que pasó con la Selección Mexicana, en donde asegura que fue traicionado por sus propios compañeros y se niega a ser parte del Tri hasta el momento, aunque habría un posible interés por parte del “Tata” Martino de incluirlo a la plantilla.

"Hablaron a mis espaldas y dijeron muchas cosas que a mí me parecen una falta de respeto importante. Se dice gente cercana a ti y lo último que esperas es que lleguen y te claven un puñal por la espalda", reveló en entrevista para TUDN.

Miguel Layún se mostró molesto

No quiere regresar a la Selección Mexicana

Sobre la situación, expresó que dudaría regresar con la selección y que por el momento se encuentra preparado de cara al Clausura 2020 con Monterrey, equipo a quien le agradece tanto por ser el único club por levantar la mano y adquirir los servicios del jugador.

"Tampoco voy a hinchar el pecho y decir que yo hago falta en la Selección y le voy a dar la espalda, no. Simplemente no sé si hoy regresaría a Selección por lo que sucedió. Porque además estoy seguro que el día que yo me pare en Selección, la gente que lo hizo no me va a dar la cara para ofrecerme una disculpa, que es lo mínimo que yo esperaría", puntualizó Layún.

Está preparado para continuar con Monterrey

Cabe recordar, que para los dirigidos por Antonio Mohamed se le pospuso la jornada 1, para que puedan tener proceso de pretemporada, quienes visitarían al Necaxa, por lo cual se le recorrió para el 5 de febrero, en horario por definir; por la tanto entrarán en actividad este sábado 18 de enero cuando reciban en casa al Monarcas, Morelia a las 18:00 horas (Centro de México). Cabe mencionar que el clásico regio se tiene pactado para el 18 de abril en el estadio Universitario.

