Miguel Layún expone con todo el glamour

El defensa mexicano, Miguel Layún, recientemente firmó contrato con el Villarreal de España, y por si fuera poco, llegó a ser el primer embajador mexicano de la prestigiosa marca francesa Louis Vuitton.

El veracruzano, quien es caracterizado por vestirse de acuerdo al escenario, con detalles sutiles que lo han catapultado a portadas antes imposibles para un futbolista, fue el único seleccionado mexicano para portar la bandera de la marca, por su cuidado al vestir, publicó el portal de la revista ELLE.

“La jerarquía de Louis Vuitton a la hora de definir el concepto ‘lujo’ es total. Me siento cercano con ellos porque me gusta la marca, y ahora que he podido compartir ideas y proyectos, me han hecho sentir muy bien y cómodo. Su presencia es única. Y, en particular, ver la unión entre deporte y lujo, como con las maletas, me tiene encantado”, declaró Miguel para la revista Life And Style.

Cabe mencionar que Louis Vuitton trata de mezclar el futbol con la industria de la moda, una idea que incluye a figuras como André-Pierre Gignac y diseños especiales, como la maleta que la FIFA usa para transportar el trofeo de la Copa del Mundo.