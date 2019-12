Miguel Layún desea coronarse con Monterrey| Jorge Martinez

Estamos a horas de conocer al nuevo campeón del Apertura 2019 entre Monterrey y América, encuentro que se vivirá en el majestuoso estadio Azteca hoy por la noche; pero quien ya se encuentra calentando garganta para gritar es el originario de Córdova, Veracruz, Miguel Layún quien está a pocos minutos de coronarse campeón, en donde el futbolista argumentó que no le molestaría ser 'culpable' de darle el título a Rayados.

"Ya me tocó ser culpable de levantar un trofeo, no me molestaría de ser culpable de levantar uno más. Obviamente que sería inolvidable para mí, me encantaría poder escribir una nueva historia con Rayados y poder pensar que fui factor importante sería bonito, pero no me importa serlo, me importa ser campeones mañana (domingo)", mencionó en entrevista en donde los jugadores pudieron atender a los medios de comunicación previo a la Gran Final de este domingo.

"Todo es culpa de Layún"

Miguel Layún con Monterrey

Por otra parte, el ex americanista quien generó la famosa frase de "Todo es culpa de Layún", destacó la gran química que hay en el equipo, el cual lo renombra como competitivo y que vienen motivados para llevarse el título y coronarse en el majestuoso estadio Azteca.

"Somos Monterrey, tenemos que apelar al ADN de Monterrey, no es por menospreciar a nadie. El error de Morelia fue no ser el mismo en el Azteca, no es fácil, pero nosotros somos Rayados. Hoy el equipo tiene un ADN por demás competitivo a la par de cualquier equipo", finalizó.

Miguel Layún coronándose con el América

Hoy por la noche se conocerá el gran campeón del Apertura 2019, encuentro que se tiene pactado para las 20:15 horas (Centro de México) en el estadio Azteca, en donde la Pandilla se encuentra arriba en el marcador de 2-1 ante las águilas del América.

