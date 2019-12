Miguel Layún acusa a ex compañeros de Selección Nacional al no ser convocado| Jorge Martinez

Tanto se le ha criticado al defensa de los Rayados de Monterrey, quien regresó a México luego de su paso por Europa, sin embargo no le fue como esperaba, por lo que fue uno de los jugadores más criticados después del partido ante el Liverpool en el Mundial de Clubes por su poca efectividad que tenía en el terreno de juego. Sin embargo en el juego de la gran final su titularidad sorprendió a toda la afición

Su ausencia en la Selección Nacional fue una de las dudas que la prensa tenía, por lo que al final del encuentro de ayer domingo por la noche se le preguntó sobre la situación que pasa con selecciones nacionales, el cual reveló que empezaron los problemas durante su última convocaría en la gira que tuvieron en el 2019 a principios de noviembre.

Miguel Layún arremetió contra sus compañeros

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

El originario de Córdova, Veracruz no se guardó nada y lanzó un fuerte mensaje, indicando que habían personas cercanas en la Selección que lo “apuñalaron por la espalda” quienes los consideraba buenas compañeros, el futbolista evitó dar nombres; sin embargo, argumentó que estos días quiere disfrutar del título con su familia y su club, quien creyó en él para volverlo a traer a México.

"Han hablado mal de mí sin siquiera acercarse a preguntarme a mí. Si realmente las cosas que habían sucedido era lo que se hablaba afuera, le ha pedido a la gente que me dé la espalda... Ellos sabrán. Si alguien escucha esto, de los que me apuñalaron por la espalda, sabrán quiénes son... Me tiene sin cuidado". Contesto contundentemente ante los medios de comunicación.

Te puede interesar: Jimena Sánchez despide el 2019 mostrando la RETAGUARDIA

Me siento traicionado ❌����



En medio de las entrevistas por el título, Miguel Layún declaró sentirse traicionado por gente dentro de la Selección Mexicana



¿De quiénes habla Layún? pic.twitter.com/HclORI1klt — NarradoresMX (@NarradoresMx) December 30, 2019

Miguel Layún consiguió su tercer título en el balompié mexicano siendo el 2013 y 2014 con las águilas de América, mientras que este 2019 lo hizo con los Rayados del Monterrey frente a su ex equipo antes de partir a Europa.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana