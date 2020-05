Miguel Layún EXPLOTA contra figuras de la Selección Mexicana.

Para Miguel Layún el volver a la Selección Mexicana no dependerá de él ni de la decisión de Gerardo el ‘Tata’ Martino, ya que de forma reciente dio a conocer que en el grupo interno del combinado azteca hay algunos que dicen ser “amigos” pero que realmente quienes lo han traicionado.

"Con la gente que yo señalé en su momento, después de la Final de Liga, hasta el día de hoy no he tenido ningún mensaje por parte de ellos”.

Miguel Layún en Selección Mexicana.

“Así que me queda claro que simplemente son de la gente que se les hace fácil realizar un comentario o un juicio y después no dar la cara, pero también entiendo que es como todo, no todos los que piensas que son tus amigos al final van a serlo, con el paso de los años te vas dando cuenta que no todas las relaciones son como tú pensabas, y nada más", dijo Miguel Layún en entrevista con Fox Sports.

Y es que es oportuno recordar que el lateral de los Rayados de Monterrey tras conquistar el cetro de la Liga MX en el Apertura 2020 ante el América, mencionó que su alejamiento de la Selección Mexicana se debe a que “lo apuñalaron por la espalda”, dejando en claro quienes no son sus amigos dentro del representativo azteca e incluso involucró en su momento a futbolistas como Guillermo Ochoa y Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Chicharito y Layún.

Layún se va satisfecho de Selección en caso de no volver

"Soy una persona que cuando siento algo, pienso algo, lo expreso. A veces eso genera cierta inconformidad o incomodidad, porque es así. Hay veces que escuchamos cosas que no nos gustan de los demás, y quiero pensar que esto quedó resuelto".

Para culminar el futbolista Miguel Layún aseguró que si no vuelve más a la Selección Mexicana, se va satisfecho por su andar con el cuadro azteca.

Layún en entrenamiento de Selección Mexicana.

"Si no me toca volver a vestir la camiseta del Tri, me voy satisfecho con lo que hice”.

“Obviamente no son las formas en las que uno quiere terminar una participación en Selección Nacional, pero tengo entendido que está todo claro, la gente que tenemos que estar en comunicación y en sintonía estamos ahí, en ese mismo canal, con el mismo Gerardo Torrado (director de selecciones) está todo bien”, sentenció el lateral de Rayados.

Te Puede Interesar: MLS: Miguel Layún QUIERE JUGAR con Inter de Miami ¿Se va de Monterrey?

Esto se dio debido que Miguel Layún el pasado mes de septiembre fue señalado como el principal actor en la indisciplina vivida en New York previo a la derrota de 4-0 ante Argentina en un duelo amistoso.