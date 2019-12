Miguel Layún ATACA a la afición del América (VIDEO).

El defensor Miguel Layún con pasado Americanista volvió del futbol del Viejo Continente al conjunto de Monterrey, el recibimiento de la afición del cuadro del América la noche del domingo en la Final del Apertura 2019 no fue la mejor para el jugador de 31 años de edad, quien tras conquistar su tercer cetro de Liga MX (dos con las Águilas y uno con Rayados) arremetió en contra de los aficionados de la escuadra de Coapa tras los abucheos que recibió y la lluvia de líquidos que le aventaron desde las gradas del Estadio Azteca.

Luego de que en una entrevista para TUDN le preguntaran a Layún: "¿A qué sabe ganar en el Azteca?", el mediocampista respondió de manera contundente: "Sabe mucho mejor a lo que me avientan y eso pasa por tenerme aquí".

Y es que la afición Azulcrema le ha recriminado que Miguel Layún prefiriera volver a la escuadra de Monterrey antes que a las Águilas, pero el mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018 sentenció los motivos por los cuales no volvió al América.

Layún arremete en contra de los seguidores del América

"Lo triste de la gente del América es que no tienen idea de cómo volví aquí, de cómo llegué. Que se quejen con la gente que no me fue a buscar, que se vayan con ellos. Monterrey me fue a buscar, solo ellos y nadie más", comentó el futbolista tras obtener el título del Torneo de Apertura 2019 con la escuadra de Monterrey.

Miguel Layún ahora defiende a Rayados y manda un mensaje a la afición americanista ����#ClubAmerica l #Rayados l #TUGranFinal pic.twitter.com/CZ0Nq5UXP6 — La Jugada (@LaJugadaTUDN) December 30, 2019

Para rematar el futbolista Miguel Layún dijo que ya siente como un trofeo que cada que pisa un estadio le recuerden el 10 de mayo, algo que toma con humor el jugador de Monterrey.

"La gente me manda a todos lados, me pintan dedo; a veces pienso que es un trofeo nacional mentarme la madre, me da hasta risa porque en todos los estadios que piso parece que a la gente le emociona", dijo para concluir la entrevista con TUDN al finalizar la Final en contra del América.

