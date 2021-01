Miguel Layún ARREMETE sobre situación en Selección Mexicana.

El defensor Miguel Arturo Layún hace tiempo no es parte de la Selección Mexicana, de quien no ha tenido el empacho en hablar de su situación y ahora ha vuelto a arremeter con situación que se viven en el entorno del combinado azteca, esto en una charla que tuvo el futbolista de los Rayados de Monterrey con la cadena Fox Sports.

"Pinches egos, no tengo empacho en decirlo. A mí me encanta el trabajo psicológico para mejorar y crecer de aquí arriba (cabeza). En general el ser humano tiene tendencia a ser egocéntrico, después conforme pasa tu vida ese que crece a un punto en el que ya no lo controlas".

Para el defensa Miguel Layún de 32 años de edad hace falta más humildad para poder estar más concentrados y rendir lo esperado en la Selección Mexicana, pero eso desafortunadamente no puede ser posible por lo antes señalado por el zaguero de los Rayados de Monterrey.

"Creo que desafortunadamente por ese ego de las figuras de la Selección no se acepta una opinión distinta, así pasa muchas veces y en medida en que esto tenga una apertura mucho mayor va a ser mucho más sencillo. Nos falta tener esa humildad para tener la apertura y escuchar lo que cada uno, sin importar si tiene o no jerarquía, puedan aportar".

Con eso se fue con todo el futbolista Miguel Layún en relación al tema de la Selección Mexicana, de lo que en anteriores ocasiones a venido mencionando y que por ello puede atribuirse su ausencia en el combinado nacional y que La Verdad Noticias a mencionado en otros momento sobre lo ocurrido con el defensor de los Rayados de Monterrey.

Miguel Layún en Brasil 2014.

Layún y el cuadro que ahora comanda Javier Aguirre en la Jornada 2 del Torneo Guardianes 2021 estará recibiendo en la cancha del Estadio BBVA al equipo del América.

