Miguel Herrera responde al ataque de Faitelson por el cubrebocas (Video).

Uno de los entrenadores en la Liga MX más polémicas sin duda en la actualidad es sin dudarlo Miguel Herrera, quien recientemente fue cuestionado por no usar cubrebocas en el duelo de la Copa por México entre el América y los Pumas; pero ante las críticas de David Faitelson, el ‘Piojo’ no se quedó callado y le contestó de forma contundente al periodista de ESPN.

Y es que es sabido que Miguel Herrera siempre se encuentra en la mira y en el ojo del huracán por su forma de ser tan apasionada dentro y fuera de la cancha, en una charla con la comunicadora Mariana Zacarías, el ‘Piojo’ fue cuestionado por la situación vivida en el Olímpicos Universitario a mitad de semana por el duelo de la Copa por México y de forma contundente respondió ante los cuestionamientos y por los comentarios emitidos por David Faitelson.

“La realidad, le duela a quien le duela, los que joden eso hacen y uno de esos es David Faitelson porque está esperando a ver qué hago”.

Miguel Herrera.

Herrera le manda mensaje a Faitelson

Fueron parte de las palabras que emitió Miguel Herrera sobre la situación de las críticas de no usar cubrebocas por parte de David Faitelson y además aseguró que tiene una buena relación con el periodista de ESPN.

“Los que estamos en el estadio, ya todos estamos comprobados que somos negativos, todos".



Sentenció el director técnico de las Águilas del América, asegurando que él se encuentra en la mira para que se hable de sus acciones. Además comparó su situación con algunos entrenadores del Viejo Continente que no usan el cubrebocas en los partidos, asegurando que es porque no están contagiados y por la situación de que tiene que dar indicaciones constantemente y para rematar afirmó si lo que molesta es no usarlo, para el resto de los duelos de la Copa por México lo tendrá puesto para que no se hable más del tema como lo hizo Faitelson por el duelo ante Pumas.